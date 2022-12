La CUP, a Aragonès: “No hi ha reforma possible de la constitució per a un referèndum”￼￼

El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Xavier Pellicer, ha replicat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha assegurat que “no hi ha reforma de la constitució espanyola possible per a fer un referèndum”. El president va assegurar aquest divendres que “si el problema per poder fer un referèndum és la constitució i no la voluntat política, que s’abordi una reforma”. Pellicer ha assegurat aquest dissabte que “qui digui que a través d’una reforma constitucional es podrà aconseguir el referèndum, està enganyant a la gent”.

El diputat de la CUP al Parlament Xavier Pellicer aquest diumenge en un acte sobre les municipals a Mollerussa Data de publicació: diumenge 04 de desembre del 2022, 13:58 Localització: Mollerussa Autor: Anna Berga

Reforma per rescatar els bancs

Alhora, Pellicer, en una atenció als mitjans des de Rubí, ha recordat que la Constitució només s’ha reformat “amb nocturnitat i traïdoria per poder rescatar bancs i grans empreses”, i no per “garantir drets ni avançar cap a l’autodeterminació”.

La CUP ha demana començar a preparar les condicions per a un nou referèndum. Per això, ha assegurat que aquestes condicions passen per la mobilització popular, que “estan anorreant” i “evitant”.

Crítiques als pressupostos

Sobre els pressupostos, els anticapitalistes a CUP ha definit l’acord del Govern amb els comuns com una “estratègia de màrqueting” prèvia a les eleccions municipals. Pellicer ha denunciat que l’entesa pels comptes “no aporta cap gir a l’esquerra, cap transformació ni cap reversió de les privatitzacions”. El diputat de la CUP ha lamentat que el Govern “ha renunciat a fer polítiques d’esquerra” i “ha fet seva l’agenda de la patronal i del retrobament”.

Pel que fa a la situació viscuda al Congrés en relació a la reforma judicial, Pellicer ha dit que a Catalunya aquesta circumstància ja es va patir el 2017. I ha advertit que ja van avisar en el seu moment a l’esquerra que “avalar els marcs de la dreta i l’extrema dreta se’ls giraria en contra”.