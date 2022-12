ERC avisa a PSC i Junts i assegura que podrien aprovar els comptes sense acord

La secretària general adjunta i portaveu d’Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha avisat el PSC i Junts que el Govern pot tirar pel dret i que el Govern de la Generalitat aprovi els pressupostos si es continua allargant la negociació ‘sine die’ i sense resultats. “Si segueix aquesta voluntat dilatòria, probablement el Govern haurà de fer un pensament i portar l’aprovació dels comptes al Consell Executiu i després seguir negociant amb els partits al Parlament”, ha reflexionat Vilalta en una entrevista a Catalunya Informació. Tot i aquesta amenaça, Junts i el PSC ja han advertit en més d’una ocasió que si porten els comptes al Parlament sense un acord “es trobaran amb una esmena a la totalitat” al Parlament.

De fet, Vilalta ha volgut deixar clar que “entorpir” la negociació dels pressupostos per “desgastar” el Govern “no és positiu per a ningú”. “Demanem un exercici de responsabilitat a tothom. Dilatar per dilatar una negociació no té cap sentit”, ha insistit Vilalta.

La portaveu d’ERC i secretària general adjunta, Marta Vilalta, en roda de premsa | Europa Press

Assegura que l’acord està “a prop”

Amb això, la portaveu republicana ha assegurat que l’acord està “més a prop” del que diuen els dirigents del PSC i Junts i els ha emplaçat a poder fer passos definitius per tancar un acord “el més aviat possible”. “Això serà positiu per a la gent, les empreses, les organitzacions i, en definitiva, per a tot el país. Podrem disposar de més de 3.000 milions d’euros extra que ajudaran molt en el context actual”, ha assegurat la portaveu republicana, que igualment ha recordat que els comptes disposen ja del vistiplau dels agents socials, el món de la cultura i els comuns. “No hi ha cap escull que hagi encallat les negociacions, al contrari. Hi ha moltes prioritats de país que compartim”, ha afirmat la portaveu d’ERC.

Demana responsabilitat i un pacte a quatre

Vilalta ha demanat a tots els grups polítics de la negociació pressupostària un “exercici de responsabilitat” per a poder tancar un acord al més aviat possible. Ha assegurat que des d’ERC els agradaria aconseguir “un acord el més ampli possible” amb les quatre formacions de la negociació: PSC, els comuns, Junts i Esquerra. Ha defensat que les converses avancen i que “no hi ha cap escull que hagi embussat les negociacions, al contrari; hi ha moltes idees compartides”.