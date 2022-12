Coixins i mantes amb llum infraroja per evitar gastar amb la calefacció

Els termòmetres baixen i la factura de la llum puja. És el problema de posar la calefacció amb el preu de l’energia disparat. De fet, segons l’OCU la mitjana de despesa en calefacció per llar arriba als 750€ anuals. Això porta moltes famílies a buscar alternatives a la calefacció per escalfar-se sense haver de deixar-s’hi el sou. Algunes de les vies per estalviar són les bombes de calor o les estufes de butà, però aquestes també requereixen inversions. Així doncs, han sortit al mercat noves vies d’estalviar en calefacció. Una d’elles és l’ús de coixins i mantes tèrmiques que tenen una tecnologia amb llum d’infrarojos que et permetrà escalfar-te sense pagar tants diners.

Aquests coixins dissenyats per Stoov tenen una tecnologia pionera que fa que s’escalfin amb llum infraroja fins arribar a una temperatura de 42º que s’aconsegueix gairebé immediatament. Així, es pot reduir el consum de calefacció en aquests mesos de fred. Les mantes també poden servir per als animals, que sovint dormen a la vora del radiador buscant calor. Segons el creador d’aquests productes, Teun van Leijsen, “l’ús d’aquesta mena de productes permet reduir fins a un 7% la factura de la llum per cada grau menys en calefacció”. A més, afegeix, permet mantenir la calor generada a casa. “Opcions com aquestes permeten arribar a consumir només dos euros de calefacció a l’any”, conclou el fundador i creador d’aquesta companyia.

El funcionament de la tecnologia de calor per infrarojos

L’escalfor que generen aquests coixins i mantes és imminent perquè la llum infraroja no escalfa l’aire sinó directament el cos. Aquests productes fan servir infrarojos d’onda llarga que permeten que l’escalfor entri profundament en el cos, les mol·lècules es moguin i es generi una temperatura confortable a l’instant. És a dir, escalfen lentament des de dins cap enfora creant un calor agradable molt buscat a l’hivern.

Aquests productes es distingeixen de les estoretes tèrmiques tradicionals precisament perquè escalfen de dins cap enfora enlloc de fer-ho al revés. Segons els creadors dels productes, a més, tenen beneficis per a la salut com ara l’estimulació de la circulació sanguínia, la reducció del dolor o la rigidesa a les articulacions i la inflamació. També ajuda a revitalitzar la pell i enfortir el sistema cardiovascular a partir d’una sensació de calma i comoditat.