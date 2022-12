El comitè de l’assalt al Capitoli vol que es jutgi Trump per tres càrrecs

El comitè parlamentari que investiga l’assalt al Capitoli dels Estats Units es prepara per votar per fer una crida al Departament de Justícia perquè presenti almenys tres càrrecs penals contra l’expresident Donald Trump, inclòs el d’insurrecció, ha informat ‘Polític’.

L’informe, que s’espera que el panell selecte consideri el dilluns a la tarda, reflectiria algunes recomanacions d’un subcomitè que va avaluar possibles referències criminals. Entre els càrrecs que el subcomitè proposa per a Trump es troben la insurrecció, l’obstrucció d’un procediment oficial i conspiració per defraudar al Govern dels Estats Units.

L’expresident dels Estats Units Donald Trump / Bernd von Jutrczenka

“Incitació a la insurrecció”

Si bé no és clar si l’informe final del comitè afegirà càrrecs addicionals contra Trump, detalla de manera extensa la justificació de per què l’exmandatari hauria de ser jutjat pels tres delictes esmentats anteriorment. Per a justificar la incitació a la insurrecció, l’informe fa referència als 57 vots del Senat en un judici polític en 2021, el segon de Trump, per a condemnar-lo per un càrrec de “incitació a la insurrecció” aprovat per la Cambra, segons ha informat el citat diari.

No són vinculants

Així mateix, informe del comitè també assenyala que, per a violar l’estatut d’insurrecció, Trump no necessitava un acord exprés amb els esvalotadors, sinó que simplement necessitava brindar-los “ajuda o consol”. El Departament de Justícia, que ja està investigant penalment les accions de Trump relacionades amb l’assalt al capitoli, no està obligat a considerar les referències del Congrés, ja que no tenen pes legal.

No obstant això, el comitè planeja actuar amb l’esperança que les aportacions dels congressistes puguin influir en la presa de decisions del Departament de Justícia.

El comitè d’investigació el passat mes d’octubre, a més de citar a declarar l’expresident dels EUA, també va presentar noves evidències que Trump tenia “un pla premeditat” per guanyar les eleccions de novembre de 2020, en les quals va proclamar-se guanyador l’actual president, Joe Biden.