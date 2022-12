El president mexicà critica la falta de respecte i “prepotència” d’Espanya

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha assenyalat que “continua la pausa” en les relacions entre el país i Espanya perquè “no hi ha una actitud de respecte”. López Obrador ho ha dit un dia després de la visita de cinc ministres espanyols al país per una trobada bilateral. El president mexicà creu que per obrir una “nova etapa” de relacions cal que hi hagi “un gest d’humilitat” d’Espanya i que reconegui “l’extermini, la repressió i els assassinats als pobles originaris“. Malgrat aclarir que “no és una ruptura”, López Obrador ha exigit “una mica d’autocrítica” a Espanya. “No li demanarem que ens retornin tot el que es van emportar, sinó que reconeguin els excessos”, ha dit el president mexicà, que també els ha atribuït a la part mexicana després de la independència. A més, López Obrador ha lamentat que hi hagi qui qüestiona la necessitat de demanar disculpes: “Diuen que hem d’agrair-los que van venir a civilitzar-nos“.

El president mexicà ha criticat que les empreses espanyols actuïn “amb la mateixa actitud de prepotència“. Per això els ha avisat que la situació a Mèxic ha canviat respecte a les polítiques de governs anteriors. “El que no volem és que ens vegin com a terra de conquesta”, ha exigit. López Obrador ha aclarit que no impedeix a “cap empresa” fer negocis al país sempre que siguin lícits i ha titllat el poble espanyol de ser “de primera”.

El president espanyol, Pedro Sánchez, i el seu homòleg mexicà, Manuel López Obrador / EP

Els sectors espanyols que tenen “un pensament nou” sobre Mèxic

López Obrador ha parlat dels “moviments democràtics progressistes” espanyols que tenen “un pensament nou” enfront del conservadorisme, que ha assegurat que està “molt endarrerit”. Concretament ha fet referència a Podemos i sectors “fins i tot dins del PSOE”. Ara bé, ha lamentat que els conservadors continuïn tenint una actitud de “prepotència” envers Mèxic. En aquest sentit, s’ha queixat que el rei espanyol Felip VI no va contestar a la seva carta. “Li vaig enviar una carta respectuosa al cap de l’Estat, al Rei d’Espanya, i ni tan sols va tenir la intenció de contestar-me”, ha criticat en roda de premsa. Es tracta de la missiva enviada al març de 2019 i en la qual reclamava a Espanya que admetés la seva “responsabilitat històrica” amb la conquesta d’Amèrica.