L’empresa familiar de Trump, declarada culpable de frau fiscal

Un jurat popular de Nova York ha declarat culpable de frau fiscal dues filials de l’empresa familiar de l’expresident dels EUA, Donald Trump, després de dos dies de deliberacions. Ni Trump ni la seva família estaven investigats en el cas, que ha destapat una complexa trama per evadir impostos durant almenys 15 anys. El controvertit polític i empresari s’ha mostrat “decebut” amb el veredicte i ha assegurat que el judici és una “caça de bruixes” contra ell.

“Trump Corp i Trump Payroll Corp van sortir-se amb la seva amb un esquema que va atorgar grans beneficis als alts executius i compensacions mentre ocultava intencionadament els seus guanys a les autoritats fiscals per evitar pagar impostos”, ha sentenciat el fiscal del districte de Manhattan, Alvin Bagg, en declaracions recollides per Europa Press. Entre els beneficis lliures d’impostos que van rebre els alts executius de les dues companyies hi hauria cotxes de luxe i el pagament de les quotes d’escoles privades, una maniobra que les empreses feien servir per compensar els baixos salaris de la direcció i de pas pagar menys impostos.

Trump, en un acte de campanya aquest divendres / Daniel Deslover/ZUMA Wire/DPA/Europa Press

La fiscalia no pot demostrar que Trump es beneficiés del frau fiscal

La fiscalia ha intentat demostrar que Trump també s’hauria beneficiat d’aquest esquema fraudulent, però finalment no ha estat possible jutjar l’expresident dels EUA. La sentència definitiva es coneixerà el pròxim mes de gener i podria suposar una multa de fins a 1,61 milions de dòlars. La sanció pot portar problemes a l’empresa familiar de Trump, que podria tenir problemes per obtenir finançament i operar.

Trump encara té diverses investigacions i judicis pendents, entre els quals hi ha un altre cas d’evasió fiscal del seu conglomerat d’empreses, l’intent d’anul·lar els resultats de les eleccions presidencials del 2020 o l’escàndol pel robatori de documents classificats quan va marxar de la Casa Blanca. L’expresident dels EUA denuncia que és víctima de la “cacera de bruixes política més gran de la història del nostre país”.