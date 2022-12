Albiach, sobre l’acord de pressupostos: “Perden Endesa i Foment”

La líder dels comuns i diputada al Parlament de Catalunya, Jéssica Albiach, ha assegurat que amb l’acord de pressupostos amb el Govern “perd Endesa, perd Foment, perd Blackstone i guanyen els catalans”. Ho ha dit en el Consell Nacional de Catalunya en Comú aquest dissabte al matí, on ha defensat l’acord amb l’executiu de Pere Aragonès. “Ha servit per reorientar prioritats”, ha assegurat Albiach, que davant els recels del PSC davant de l’acord de fiscalitat, ha dit que “anar en contra d’aquest impost és anar en contra de les polítiques que tira endavant el govern espanyol i posar-se al costat de la patronal, que el vol recórrer al TC”.

El pacte entre el Govern encapçalat per Pere Aragonès i la líder dels comuns, Jéssica Albiach / Jordi Bedmar

El posicionament del PSC, “difícil d’entendre”

Els comuns i el Govern han pactat introduir els “ajustos necessaris” en l’impost de patrimoni per adaptar-lo a l’impost estatal sobre les grans fortunes. Al PSC, amb qui l’executiu continua negociant els comptes, ja que amb ECP no n’hi ha prou, els “grinyola” aquesta part. Albiach ha dit que aquest posicionament és “difícil d’entendre” perquè “l’acord trasllada l’acord de solidaritat del govern espanyol a Catalunya” i va en la línia de les polítiques que tira endavant el govern espanyol. Calculen que suposarà un augment de 12 MEUR per a la Generalitat, una xifra que els comuns diuen que es poden traduir en tres o quatre centres educatius.

La dirigent dels comuns ha lloat “els passos de gegant i d’altres amb balanços més humils” que es fan gràcies a l’acció del seu grup parlamentari, ja que “qualsevol millora en la vida de la gent és una victòria”. “Mai renunciarem a aconseguir victòries per a la gent”, ha argumentat quatre dies després que hagin tancat un acord de pressupostos amb l’executiu després d’una negociació “difícil” en què els ha costat “arrossegar” ERC cap a algunes de les seves posicions.

“Avenços en sanitat”

Albiach ha admès que l’acord de pressupostos no reuneix tot els punts del programa de Govern dels comuns, però que tot i així han aconseguit avenços en sanitat, en sobirania energètica, per l’habitatge o en feminismes. La líder d’ECP ha dit que els pressupostos de la Generalitat no es poden convertir en una “arma llancívola” perquè fer-ho seria “menystenir les necessitats de la ciutadania”.

“La gent que està fotuda, la gent que necessita veure el seu metge de capçalera o que necessita atenció domiciliària no pot dependre de si hi ha eleccions l’any que ve o de si estem o no al govern”, ha raonat Albiach, que ha dit que fer això seria actuar amb una “lògica perversa”. Amb tot, ha dit que aquest acord amb el Govern “no vol dir res més que això” i que han prioritzat “el què i no el qui”. “Veient el contingut de l’acord, queda clar que mai 8 diputats havien rendit tant”, ha tret pit.