El govern espanyol condemna les paraules del president mexicà sobre Espanya

El govern espanyol ha rebutjat aquest divendres de manera categòrica les declaracions del president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, en les quals assegura que “continua la pausa” en les relacions amb l’Estat espanyola, perquè considera que no hi ha “una actitud de respecte” de part espanyola, i ha carregat també contra Felip VI assenyalant que el monarca no va contestar a una carta que li va enviar.

En un comunicat, l’executiu espanyol ha rebutjat les acusacions del mandatari mexicà sobre el rei, les empreses espanyoles i sectors polítics i ha lamentat que aquestes declaracions “resulten incomprensibles” després de “una reeixida” Comissió Binacional entre Espanya i Mèxic “que tants resultats concrets ha ofert”. “Espanya afavorirà sempre l’estrenyiment dels llaços fraterns humans, culturals, econòmics i educatius entre els nostres dos països germans”, ha destacat l’executiu estatal.

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador | Europa Press

Continua la pausa en les relacions amb l’Estat espanyol

López Obrador ha aclarit un dia després de la visita de cinc ministres espanyols per a una trobada bilateral amb els seus homòlegs que “continua la pausa” en les relacions amb Espanya, perquè considera que no hi ha “una actitud de respecte” de part espanyola.

“Li vaig enviar una carta respectuosa al cap de l’Estat, al rei d’Espanya, i ni tan sols va tenir perquè l’atenció de contestar-me”, ha lamentat en roda de premsa, en al·lusió a la missiva enviada al març de 2019 i en la qual reclamava a Espanya que admetés la seva “responsabilitat històrica”. En el cas d’Espanya, el mandatari mexicà creu que, per a obrir “una etapa nova en les relacions”, és “important” que hi hagi un “gest d’humilitat” en el qual es reconegui “l’extermini, la repressió, els assassinats als pobles originaris”.

“Prepotència” de les empreses espanyoles

Així mateix, ha assenyalat que les empreses espanyoles actuen “amb la mateixa actitud de prepotència” i ha advertit que la situació ha canviat a Mèxic respecte a les polítiques de governs anteriors. “El que no volem és que ens vegin com a terra de conquesta”, ha afegit.

En l’àmbit polític, sí que considera que hi ha “moviments democràtics” progressistes que tenen “un pensament nou” enfront del conservadorisme, “molt endarrerit”. López Obrador ha al·ludit en concret a sectors vinculats amb Podemos o “fins i tot amb el PSOE”, així com a “partits regionals de països d’Espanya”.

Les crítiques es produeixen un dia després de la celebració a Ciutat de Mèxic de la XIII Comissió Binacional en la qual van participar els ministres d’Afers exteriors, José Manuel Albares; d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; de Cultura, Miquel Iceta; d’Educació, Pilar Alegría, i d’Universitats, Joan Subirats.