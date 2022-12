Feijóo a Sánchez: “Titllar fatxes amb toga als jutges és incompatible amb la democràcia”

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha defensat als jutges davant les crítiques per anomenar-los “fatxes amb toga”, fet que ha denunciat i “és incompatible amb la democràcia”. Així ho ha manifestat en la clausura de l’acte ‘En defensa d’un gran país’, celebrat a La Rioja.

Sobre les reformes del Codi Penal plantejades pel govern espanyol, ha afirmat que Sánchez “sap que ja no pot convèncer als espanyols que eliminar el delicte de sedició sigui bo per a mantenir la unitat de l’Estat espanyol i que devaluar el delicte de malversació sigui bo per a lluitar contra la corrupció”.

Feijóo i Abascal conversen en la desfilada militar del 12-O a Madrid / Europa Press

Crida als socialistes “no sanchistes”

A més, el líder popular ha enviat un missatge als “socialistes no sanchistes” per dir-los que “tenen espai a l’Espanya que nosaltres defensem perquè era la que van defensar sempre des de la transició fins ara”. “En aquesta Espanya hi cabem tots, nosaltres no ens callarem, no volem vèncer sinó convèncer”, ha afegit.

En aquest sentit, Feijóo ha apel·lat a “l’esperit de la transició espanyola” per a defensar Espanya davant el govern espayol: “Ens sentim orgullosos de la nostra nació, d’aquell PSOE, d’aquella UCD, d’aquell PP i de tots els que vam fer possible la democràcia a Espanya. Som un gran país i el continuarem defensant a tot arreu i davant qualsevol”. També ha dit que Sánchez de “té un problema” i és que “quan vinguin les eleccions ningú es creurà el que digui”, perquè “tot el que va dir abans de les eleccions anteriors no ho ha fet”.

Sánchez critica l’estratègia del PP

Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha retret al PP que demani eleccions anticipades “a diari” i en canvi “bloquegi” la renovació d’òrgans on té majoria com el CGPJ o el TC. “Aquí no hi ha eleccions, ni anticipades ni retardades. Aquí el que toca és mantenir els llocs d’aquells que han nomenat, encara que sigui de per vida”, ha etzibat Sánchez aquest dissabte des de València