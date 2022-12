Sánchez critica que l’única estratègia del PP sigui sempre “eleccions anticipades”

El president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticat que l’únic plantejament del PP sigui demanar eleccions anticipades “tots els dies i per a tot” mentre estan bloquejant la renovació del Tribunal Constitucional (TC).

“Hi ha pandèmia?, eleccions anticipades. Hi ha un volcà a la Palma?, eleccions anticipades. Putin ataca Ucraïna?, eleccions anticipades, tots els dies i per a tot”, ha llançat Sánchez en un acte del PSOE a València, al costat del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Bloqueig al TC

El cap de l’executiu espanyol ha retret al PP que continuï bloquejant la renovació del TC, un òrgan que pren decisions “molt importants”, per la qual cosa “és a tot punt raonable que aquestes decisions les prenguin amb plena legitimitat i plenes facultats de les seves competències”, i no amb un mandat caducat com passa en l’actualitat.

En aquest sentit, ha censurat que quan els ‘populars’ governen “ja no hi ha eleccions anticipades ni eleccions retardades” perquè aquí “el que importa és mantenir els llocs d’aquells que ells nomenen encara que sigui per a tota la vida, que és el que estan fent des de fa quatre anys. I si per a això necessiten bloquejar el Parlament no es tallen un pèl. Van i ho fan”, ha manifestat.

Concòrdia a Catalunya

En un altre punt, Sánchez ha posat l’accent en el conflicte entre Catalunya i l’Estat assegurant que el govern espanyol està resolent el problema enfront de la gestió del Partit Popular que, ha comentat, “no tenen alternativa” a una aposta per la convivència perquè “mai els ha importat ni Catalunya ni Espanya ni la Constitució”.

En aquest sentit, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als espanyols i, en particular als catalans, insistint que es complirà amb la Constitució i resoldrà el “problema a Catalunya”. “A Catalunya per fi preval la concòrdia i aquí estem complint amb la Constitució tots els dies i en tots els territoris. Només hi ha un partit polític que la incompleix i és el PP. Per tant, lliçons cap”, ha reclamat.

“Nosaltres no som ni més ni menys espanyols que ells. No donem lliçons ni volem que ens donin lliçons de constitucionalisme”, ha postil·lat.