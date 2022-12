Feijóo troba més greu la votació del Congrés sobre la sedició que l’1-O

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sorprès en afirmar que la votació d’aquest dijous al Congrés per reformar el Codi Penal espanyol va ser més greu que les votacions que es van fer al Parlament per ratificar el mandat de l’1 d’Octubre amb les lleis de desconnexió i la proclamació de la independència. “L’any 2017 va ser menys greu perquè el PSOE estava amb la Constitució, i ahir el PSOE la va abandonar”, ha assenyalat el president del PP. Per això, ha assegurat que ells seguiran “defensant la Constitució i l’estat de dret” i no retiraran el recurs que han interposat al Tribunal Constitucional contra la tramitació de la llei. Aquest mateix divendres el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha tornat a demanar que retiri aquest recurs, però Feijóo ha assegurat que no ho faran.

Des de València, Feijóo ha lamentat que la votació d’ahir dijous al Congrés “serà recordada com un dia negre de la democràcia espanyola” perquè, al seu parer, “per primera vegada a les Corts guanya l’independentisme i perd el constitucionalisme”. De fet, ha anat més enllà i ha assegurat que “per primera vegada es deroga un delicte que existia de fa segles al Codi Penal com és el de sedició, i es faciliten els referèndums a Espanya”.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegura que derogarà la reforma de la sedició si arriba a La Moncloa / ACN

El PSOE vol “facilitar que es tornin a convocar referèndums”

Segons el president del PP el PSOE vol aprofitar la reforma del Codi Penal per prendre “control del Tribunal Constitucional i humiliar un cop més les competències del Consell General del Poder Judicial”. També, ha dit, busquen “abaratir la malversació i facilitar que es tornin a convocar referèndums d’independència”. Segons Feijóo Sánchez “no té límits” i ha posat d’exemple la qualificació del president als magistrats del TC com “feixistes amb toga”. “Va dir que els magistrats del TC queden homologats als guàrdies civils colpistes del 23-F”, ha dit Feijóo. Tot seguit, ha avisat que “no tot val per mantenir-se al poder” i que “no es pot legislar de forma il·legal i en contra el Tribunal Constitucional”.