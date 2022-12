Illa veu “difícil” que el Govern esgoti la legislatura si no hi ha canvis

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, veu molt difícil que el Govern de Pere Aragonès pugui esgotar la legislatura. En una entrevista aquest divendres a L’Hemicicle, de Catalunya Ràdio, el líder dels socialistes ha assegurat que dubta que “pugui tenir un recorregut llarg” i, encara menys, “si no canvien les coses”. Això sí, ha tornat a descartat la idea de presentar una moció de censura. Illa ha negat que el seu partit estigui dilatant arribar a un acord en la negociació dels pressupostos de la Generalitat, tal com assenyala ERC. De fet, ha recordat que el PSC ha proposat incloure el Hard Rock, la B-40 o l’aeroport del Prat; però que són temes que l’executiu català no vol afegir en les converses. Davant d’això, el socialista, que veu en els projectes un “consens ampli” al territori, ha remarcat que “Catalunya ha d’avançar i ser coherent: no és moment d’endarrerir inversions ni marejar la gent”.

L’executiu d’Aragonès, “el més dèbil”

Sobre el Govern de Pere Aragonès, Illa el descriu com “el més dèbil” i ha recordat que, si finalment assoleixen un acord, no serà “per donar oxigen ni falcar” l’executiu. El líder del PSC no s’ha volgut mullar sobre si prefereix un govern en minoria o un avançament electoral i s’ha limitat a contestar que el que ell vol per Catalunya és “un executiu que governi”.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, diu que l’executiu de Pere Aragonès és “el més dèbil” | Europa Press

No hi haurà consulta a Catalunya

Illa ja havia descartat el referèndum pactat a Catalunya que havia proposat ERC al govern espanyol i, en aquesta entrevista, s’ha refermat en la seva resposta. El socialista ha insistit que el camí que necessita el país és “aprofundir en l’autogovern” i “buscar consensos” en una taula de partits. Creu que també s’ha de revisar el finançament i que el primer pas és que Catalunya “ocupi la cadira que li correspon”.