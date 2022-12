Junts i ERC s’enfronten per la reforma de Codi Penal i el PSC hi suca pa

Junts per Catalunya ha presentat una moció subsegüent relacionada amb la reivindicació del referèndum del Primer d’Octubre, així com “expressa el seu suport i solidaritat a totes les persones encausades per la repressió de l’Estat espanyol contra el moviment independentista”. A més, vol constatar que la reforma del delicte de desordres públics agreujats del Codi Penal “restringeix el dret fonamental de manifestació i reunió, genera més inseguretat jurídica, i atorga una gran arbitrarietat als tribunals espanyols”. Així mateix, insta el Govern a prendre totes les mesures necessàries per a garantir el dret fonamental de manifestació i reunió als ciutadans de Catalunya.

Tot i que la moció no té cap conseqüència a efectes pràctics, Junts ha volgut marcar perfil en un context en el qual aquest dijous s’ha aprovat la reforma al Senat espanyol. “Ho votem perquè consti en acta”, assegurava el diputat i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, que ha estat un dels diputats del partit que més ha pressionat els republicans en aquest sentit.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, el president d’ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general adjunta, Marta Vilalta, en una reunió de l’Executiva Nacional d’ERC a la seu del partit | ACN (Sara Escalera)

Rius, contra ERC

Rius assegura que la reforma del Codi Penal els “preocupa molt”. “Amplia els supòsits punibles i restringeix el dret a la manifestació i reunió”, opina del diputat de Junts per Catalunya al Parlament. De fet, considera que donarà una “gran arbitrarietat als jutges”. A més, Rius ha volgut posar el dit a la llaga en les diferents visions que tenen els republicans i el govern espanyol sobre les conseqüències que pot tenir la reforma. “Segons l’Estat, serveix per tancar a la presó el president Puigdemont, i des d’ERC consideren que és un avenç cap a la independència”, descriu el diputat de Junts.

A més, ha recordat la pugna de poders en el sí de les institucions espanyoles per la resolució del Tribunal Constitucional que impedia esmenes a la seva reforma i ha recordat els plens suspesos del TC durant el procés d’independència i algunes “lleis pioneres” del Parlament de Catalunya. “L’Estat no és de fiar. Sempre hi ha un franquista que et vigila”, assegurava el també vicepresident de Junts per Catalunya, que ha instat a ERC a dur a terme un front comú a Madrid. “Els hi estenem la mà”, deia Rius.

Vilalta marca perfil

Per la seva banda, la portaveu d’ERC, Marta Vilalta, ha marcat perfil i ha volgut celebrar la reforma del Codi Penal, que elimina el delicte de sedició. “És aquell delicte pel qual els líders independentistes van ser condemnats”, recorda Vilalta. A més, contradiu la visió de Junts i interpreta que les modificacions com els de desordres públics deixa penes més baixes i més clares, ja que “limiten la repressió”. “És millor a la que teníem”, deia Vilalta.

A més, ha criticat durament a Junts per Catalunya, ja que considera que “s’ha instal·lat en el discurs fàcil per no assumir contradiccions. “Els situa en la irrellevància”, ha dit durament la secretària general adjunt dels republicans, que ho considera “llastimós”. A més, ha reivindicat la crisi institucional espanyola dels últims dies i assegura que “han fet trontollar el règim del 78′”. “Lamentem que ens haguem sentit més en solitari del que ens hauria volgut”, ha dit Vilalta, que comparteix que el Primer d’Octubre va ser un referèndum. Amb això, la diputada d’ERC ha reivindicat la l’Acord de Claredat. Els republicans ja han advertit que votaran a favor de considerar el Primer d’Octubre com un referèndum, mentre que rebutjarà la condemna de la reforma del Codi Penal.

El diputat del PSC Ferran Pedret

El PSC posa el dit a la llaga en la disputa independentista

Davant la baralla entre els dos principals partits independentistes, el PSC hi ha sucat pa. El diputat Ferran Pedret ho ha definit de “nou intercanvi de mans obertes” i assegura que la moció va adreçada a ERC. A més, ha definit la posició de Junts com el “costat fosc de la força”. Ferret també ha posat data a la primera divisió de l’independentisme en aquesta legislatura que havia de ser en la majoria del 52%. Segons els socialistes, va ser al setembre del 2021, quan Junts, ERC i la CUP van votar diferent a una proposta de la CUP per establir el calendari d’un nou referèndum.

Amb això, ha posat el dit en les contradiccions de l’independentisme, recordant com Junts apostava per un nou referèndum i alhora vola implementar el resultat del referèndum del Primer d’Octubre. “Aquí cadascú va votar diferent”, ha dit Pedret, que ha negat que el Primer d’Octubre fos un referèndum, ja que el text del 6 de setembre difícilment no es podia considerar llei perquè no va complir cap procediment a l’hora d’establir-lo.