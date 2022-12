Els Mossos ajuden a Europol a retirar 800 continguts d’ultradreta a internet

Els Mossos d’Esquadra han participat a través de la coordinació del Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) en una macrooperació contra els continguts d’ultradreta violenta a la xarxa coordinada per Europol. En concret, s’han pogut retirar més de 800 continguts relacionats amb atacs terroristes i organitzacions d’extrema dreta enllaçats a 34 plataformes d’Internet. Un macrodispositiu coordinat per Europol amb la col·laboració de cossos policials de 14 Estats europeus.

L’operatiu es va dur a terme durant diverses setmanes i es va donar per tancat el passat 15 de desembre. A més dels Mossos, hi ha participat el Cos Nacional de Policia, Ertzaintza, Guàrdia Civil, i forces de seguretat de la República Txeca, França, Dinamarca, Alemanya, Irlanda, Hongria, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Eslovàquia i Eslovènia. De fet, és el segon operatiu d’aquestes característiques on hi tenen un paper destacat la policia de la Generalitat, en el marc de l’Internet Referral Unit (IRU) d’Europol.

Vigilància a través del Voyager, el sistema d’intel·ligència artificial dels Mossos/VoyagerLabs

Risc d’atemptats

La intenció de l’operatiu policial és la lluita contra els continguts d’extrem dreta violenta, que per a Europol suposa obrir la porta a un risc greu com ha passat en els atemptats de Búfalo als Estats Units o Bratislava, Eslovàquia, aquest 2022. Dos atacs perpetrats per membres de les comunitats d’internet de caràcter transnacional que es va inspirar a d’altres atemptats terroristes d’extrema dreta. Del total de 800 continguts detectats i retirats, un 30% han estat localitzats per experts integrats al CITCO i membres dels cossos policials que operen a tot l’Estat espanyol. De fet, és el CITCO qui té l’autoritat estatal per a retirar continguts de caire terrorista a internet.

En total, des d’Europol es van identificar 34 proveïdors de serveis d’internet i va aconseguir que els continguts denunciats fossin retirats per violar els seus termes i condicions de serveis. Segons informa el ministeri de l’Interior, aquesta mena de dispositius també ajuden als mateixos proveïdors a detectar les seves vulnerabilitats, de les que se n’aprofitarien “els grups terroristes per allotjar material il·lícit”. En aquest sentit, també ha servit per tal que els servidors “reforcin els seus protocols de moderació” per intentar tallar l’abús que es pot arribar a fer d’aquestes plataformes.