La loteria de Nadal ha deixat un bon grapat de milions a Catalunya. El primer premi, el 05490, que ha tocat sobretot a Galícia i Astúries, ha deixat 23,6 milions d’euros, la majoria dels quals han anat a parar a Barberà del Vallès, on s’han venut cinc sèries. També han caigut alguns dècims a Barcelona, Platja d’Aro, l’Hospitalet de Llobregat, Rubí i Sant Vicenç de Castellet. Però on realment hi ha hagut sort ha estat a Olot i Puigcerdà, on el segon premi, el 04074, la loteria de Nadal ha repartit 112,5 milions d’euros gràcies a les 90 sèries venudes.

El segon quart premi, el 25.296, ha caigut en part a Esplugues de Llobregat, on s’han venut 15 sèries amb un premi global de tres milions d’euros. Els altres dos grans premis han sigut dos cinquens premis, el 38.454 i el 36.142, que han agraciat amb 7,2 milions a Tarragona i 10,14 milions a Barcelona. En total, a Catalunya s’han repartit 156,7 milions d’euros.

Comprova aquí si el teu dècim ha estat agraciat amb algun premi.

El sorteig de la loteria de Nadal ha deixat diversos premis a Catalunya / ACN

Tots els premis de la loteria de Nadal que han caigut a Catalunya

Primer premi 05490 – 23,6 milions

5 sèries a Barberà del Vallèrs

3 dècims a la Zona Franca de Barcelona i 3 a Platja d’Aro

1 dècims a l’Hospitalet, Rubí i Sant Vicenç de Castellet

Segon premi 04074 -112,5 milions

45 sèries a Olot i 45 a Puigcerdà

Quart premi 25296 -3,26 milions

15 sèries a Esplugues de Llobregat

1 sèrie i dos dècims a l’Hospitalet de Llobregat

1 dècim a Barcelona

Cinquè premi 88509 – 12.000 euros

1 dècim a Barcelona i a Montgat

Cinquè premi 38454 – 7,2 milions

120 sèries a Tarragona

Cinquè premi 36142 – 10,2 milions

169 sèries a Barcelona

1 sèrie a Lleida

Cinquè premi 87092 – 120.000 euros

2 sèries a Barcelona

Catalunya, la tercera que més gasta a la loteria de Nadal

Segons les dades de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Selae), a Catalunya s’han gastat 394 milions d’euros, només per darrere de Madrid, que encapçala la llista amb 518 milions, i Andalusia, on s’han gastat 470 milions. En canvi, si es mirar la despesa per habitant, Catalunya és el cinquè territori on menys s’ha gastat amb només 50,79 euros, per sota de la mitjana de 67,1 euros de l’estat i molt per darrere de Castella i Lleó, que un any més lidera la classificació amb 106,3 euros, seguida de La Rioja (97,97 euros) i Astúries (97,26 euros).