El primer premi de la loteria de Nadal deixa 23,6 milions a Catalunya

El primer premi del sorteig de la loteria de Nadal ha sortit a les 11.20 i ha agraciat el número 5.490. El premi és de 4 milions d’euros per cada sèrie i 400.000 euros per bitllet. A Catalunya han caigut 23,6 milions d’euros, la major part dels quals han tocat a Barberà del Vallès, on s’han venut cinc sèries. També s’han venut dècims a la Zona Franca de Barcelona, Platja d’Aro, l’Hospitalet, Rubí i Sant Vicenç de Castellet.

El segon premi, el 04074, ha deixat 112,5 milions a Olot i Puigcerdà i una administració de Tarragona ha venut 120 sèries del quart cinquè premi, el 38.454, que sumen 7,2 milions. El setè cinquè premi, el 36.142, s’ha venut pràcticament tot a Barcelona ha deixat 10,14 milions.

El matí ha començat amb molta tranquil·litat. Els primers premis no han sortit fins més d’una hora després d’iniciar-se el sorteig. El 62.391 ha estat el primer número premiat del dia amb un cinquè premi amb 60.000 euros la sèrie –venut a Alacant– i un minut després ha sortit el segon premi. El 43.696 és el segon cinquè premi del dia, que ha caigut íntegrament a Biscaia.

Poc després de les 11.00 ha sortit el primer quart premi, el 54.289, venut a Calataiud, i un tercer cinquè premi, el 88.509. Al migdia han sortit pràcticament seguit el quart cinquè premi i el tercer premi, que ha caigut íntegrament a Madrid. El cinquè cinquè premi no s’ha fet esperar i ha agraciat el número 24.492. A les 12.30 s’han repartit dos cinquens premis més, el 79.138 i el 36.142. L’últim cinquè premi, el 87.092 ha sortit a les 12.45 i el segon i l’últim quart premi, el 25.296, ha sortit pràcticament alhora.

El sorteig de la loteria de Nadal ha deixat força milions a Catalunya / ACN

Premis repartits de la loteria de Nadal

Primer premi – 05490

Segon premi – 04074

Tercer premi – 45.250

Quarts premi (2) – 25.296, 54.289

Cinquè premi (8) – 24.492, 36.142, 38.454, 43.696, 62.391, 79.138, 87.092, 88.509

Catalunya, la tercera que més gasta en loteria de Nadal

En total, a Catalunya s’han gastat 394,3 milions d’euros, només per darrere de Madrid (518,7 milions) i Andalusia (470,3 milions). Segons la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat (Selae), les vendes d’enguany són força similars a les de l’any passat, que va ser un “gran any”.

La despesa per habitant a l’estat ha sigut de 67,1 euros, per sobre del 66,6 euros per persona del 2021. La loteria de Nadal d’enguany reparteix 2.520 milions d’euros en premis. L’emissió del sorteig és de 3.600 milions, dels quals un 70% es reparteixen en premis.

El sorteig de la loteria de Nadal a Madrid / ACN

Principals premis de la loteria de Nadal

El primer premi repartirà 4 milions d’euros a la sèrie i 400.000 euros al dècim.

El segon premi és de 1,25 milions a la sèrie i 125.000 euros al dècim.

El tercer premi reparteix 500.000 euros a la sèrie i 50.000 al dècim.

Hi ha dos quarts premis de 200.000 euros a la sèrie i 20.000 al dècim.

Hi ha vuit cinquens premis de 60.000 euros a la sèrie i 6.000 euros al dècim.

El sorteig se celebra un any més al Teatre Reial de Madrid. Dimecres van arribar els bombos, les 100.000 boles amb els números participants i les 1.807 boles dels premis.

Les vendes de la loteria de Nadal es disparen després de la pandèmia

El 2021 les vendes de la loteria de Nadal va augmentar un 12,28% a Catalunya, amb 382,1 milions d’euros gastats. Els catalans van gastar 49,11 euros per persona, mentre que al conjunt de l’estat la despesa va ser de 63,38 euros. El territori amb més despesa va ser Castella i Lleó amb 101,26 euros. Enguany, Catalunya és la cinquena comunitat que menys ha gastat amb només 54,74 euros per habitant, lluny dels 109,62 euros de Castella i Lleó, que repeteix com a territori amb més despesa per persona.