Exultació a Puigcerdà després de repartir 56 milions: “Mai havia donat un premi”

L’administració número 1 de Puigcerdà (Cerdanya) ha repartit 45 sèries del número 04074, que ha estat agraciat amb el segon premi de la loteria de Nadal. El seu propietari, Luis Gil, ha reconegut que s’ha assabentat per la televisió que part del premi l’havia repartit ell i ha assegurat que “mai havia donat un premi de la loteria de Nadal”. En declaracions a Europa Press, Gil ha explicat que fins ara només havia venut dos números de la loteria del Niño.

El segon premi també ha tocat a Olot, on l’administració número 1 de la localitat ha venut 45 sèries del número 04074. Cada sèrie està premiada amb 1,25 milions d’euros, per la qual cosa cadascuna de les administracions ha repartit 56,25 milions d’euros entre els seus clients. Això vol dir que cada premiat ha obtingut 6.250 euros per euro jugat. La resta del premi ha caigut a Bilbao i Mungia, al País Basc.

El sorteig de la loteria de Nadal ha deixat diversos premis a Catalunya / ACN

El propietari segueix el sorteig de la loteria de Nadal per la televisió

El propietari de l’administració de loteria ha dit que ha venut totes les sèries del número premiat que tenia a la finestreta, ja que es tracta d’un “nombre baix” de sèries. Gil ha relatat que, com cada any, ha seguit el sorteig per la tele. “És un dia que faig veure que no treballo per no tenir massa esperances que tocarà. Sempre penso: ‘si em despreocupo, potser toca’ i mira, ha passat”, ha comentat Gil, que no s’ha quedat cap número per a ell.

Els afortunats que tinguin un dels bitllets premiats tenen fins a tres mesos per cobrar-lo. Els premis inferiors a 2.000 euros es poden cobrar a qualsevol dels punts de venda de la xarxa de la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l’Estat, mentre que si és superior a aquesta quantitat cal anar a una de les entitats bancàries autoritzades.