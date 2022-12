Aragonès veu una “oportunitat” en la crisi d’Estat

El president del Govern, Pere Aragonès, creu que la crisi d’Estat per la reforma del Codi Penal que manté confrontats els poders legislatiu i judicial espanyols és una “oportunitat”. En una entrevista al Nació Digital i que ha recollit l’ACN, Aragonès ha assegurat que el xoc entre PSOE i PP “allunya la possibilitat d’una gran coalició”. Això, diu, “obliga” el president espanyol, Pedro Sánchez, “a mirar encara més al bloc de legislatura”. Tot i que fa poques hores, la Moncloa ha donat per “consumada” la taula de diàleg i rebutja convocar-la en les pròximes setmanes, en aquesta entrevista, el president de la Generalitat ha defensat que cal que les “qüestions de fons” del conflicte entre Catalunya i Espanya es portin a la taula de negociació.

Aragonès vol obrir una nova fase

Fonts de la Moncloa consideren que, amb la reforma del Codi Penal, “ja s’ha consumat” el diàleg, però Aragonès ha avisat que la voluntat és tenir “tota la força” per posar sobre la taula les “qüestions de fons del conflicte polític” en els “propers mesos”. De fet, ha recordat que fins ara s’ha abordat “la repressió” i s’ha estat treballant “per fases”, així que dona per fet que encara queden carpetes obertes sobre la taula.

El president català defensa la necessitat d'”obrir una nova fase centrada en les causes del conflicte”, que, segons explica a l’entrevista, són la relació política entre Catalunya i Espanya “basada fins al dia d’avui en la dominació i no en l’acord, ni en la lliure adhesió ni en la lliure determinació del futur de Catalunya”.

Aragonès ha insistit que la crisi institucional que s’està vivint a l’Estat “no és aliena” a les negociacions relacionades amb el conflicte polític a Catalunya, i ha assenyalat que “sempre que Catalunya ha avançat hi ha hagut una reacció virulenta de la dreta nacionalista espanyola, i en alguns casos també de l’esquerra”.

Els pressupostos catalans

Sobre els pressupostos de la Generalitat, el president del Govern ha repetit que ERC treballa “en l’escenari central d’un acord previ”, però, sense citar-lo explícitament, ha avisat el PSC que no tindrien sentit les “dilacions innecessàries que tinguin per objectiu guanyar espai polític o comunicatiu” i que l’únic que aconseguirien és perjudicar uns comptes públics “bons per a la ciutadania”.

El primer secretari del PSC, Salvador Illa | ACN (Sara Escalera)

En aquest sentit, Aragonès ha considerat que “barrejar” en el debat sobre els comptes temes “que en alguns casos no són ni competència de la Generalitat”, com per exemple el quart cinturó o l’ampliació de l’aeroport del Prat, significa estar “disposat a sacrificar” coses com l’increment del 8% de prestacions socials que inclouen els números del 2023.

Aragonès també s’ha mostrat partidari d’esgotar la legislatura i ha apostat per un govern “en solitari” que permeti “una coherència, un govern àgil i el suport parlamentari necessari per tirar endavant les lleis. És possible ara i en el futur”.