El PSC descarta un acord per als pressupostos abans d’acabar l’any

El Govern ja porta més de set setmanes negociant els pressupostos de la Generalitat del 2023 amb Junts i el PSC. Tot i que la previsió inicial de l’executiu era poder arribar a un acord amb els grups durant el pont de principis de desembre, les negociacions s’han anat allargant i aquest dimecres ja ha quedat clar –si no hi ha un gir de guió d’última hora– que si hi ha pacte no serà fins després de les festes de Nadal.

Intercanvi de papers: qui té pressa ara?

Mentre que l’executiu de Pere Aragonès inicialment descartava el PSC com a soci prioritari, ja fa un mes que els han inclòs en les negociacions dels comptes com a soci prioritari –igual que amb Junts per Catalunya– , per pactar els comptes a quatre, tenint en compte que ja hi ha un acord signat amb els comuns. I ara és el PSC qui demana calma. Inicialment, els socialistes apressaven el Govern per poder aprovar els pressupostos a temps perquè entressin en vigor l’1 de gener. Aleshores el Govern no volia saber res dels socialistes, però ara s’han intercanviat els papers. L’executiu apressa els socialistes per arribar a un acord, mentre que els socialistes han posat el fre de mà.

Mentrestant, les reunions sectorials amb els negociadors socialistes ja han acabat però hi continua havent-hi altres trobades. És el cas d’aquest dimecres després de la sessió de control al Govern. Els de Salvador Illa han celebrat una nova reunió amb el Govern, que considera que l’acord és “a prop”. És simptomàtic que Salvador Illa no hagi llançat cap missatge en aquest sentit durant la sessió de control del Govern i que simplement s’hagi limitat a desitjar “bon Nadal” al Parlament. Tot i això, als passadissos del Parlament, Illa ha volgut constatar que “no diguis blat fins que no sigui al sac i ben lligat”, fent referència a que l’acord no està encara tancat.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès; el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena; o el líder de Junts en el Parlament, Albert Batet / Europa Press

Un document indicador

De fet, fonts del PSC descarten un acord abans que acabi l’any, tot i que Alícia Romero hagi sortit de la reunió amb un esborrany titulat Acord entre el Govern de la Generalitat i el Partit dels Socialistes de Catalunya pels pressupostos del 2023. El document era un esborrany en el qual hi havia subratllats de color vermell i rectificacions. Malgrat els advertiments, és un símptoma que l’acord entre executiu i els socialistes és a prop, tot i que en cap cas abans que s’acabi l’any. Una altra pista és que el dia 3 de gener hi haurà reunió del Consell Executiu, encara en període nadalenc, i s’ha habilitat la setmana del 9 de gener per poder fer plens al Parlament. Un altre indicador del fet que l’acord no serà abans del canvi d’any és que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha parlat de “pròximes setmanes” en la sessió de control al Govern, mentre que la setmana passada l’executiu parlava de “dies”.

Junts creu que ells són més a prop de pactar el pressupost

Mentrestant, amb Junts per Catalunya les reunions també segueixen. Tot i que inicialment s’havien de reunir avui, un impediment de salut ho ha evitat i s’han emplaçat a una nova reunió aquest dijous. El partit liderat per Laura Borràs i Jordi Turull planteja una deflactació de l’IRPF per adaptar l’impost al context d’inflació. Una mesura que l’executiu català no veu amb bons ulls perquè considera que beneficiaria bàsicament les rendes més altes, però no descarta plantejar alternatives. Tot plegat tenint present que ja hi ha un acord tancat amb els comuns sobre fiscalitat i, per tant, qualsevol nova mesura hauria de ser compatible. Alhora, una de les carpetes clau que planteja Junts és la de l’àmbit nacional, qüestió de la qual no han parlat encara. Tot i això, fonts de Junts per Catalunya veuen la negociació amb el PSC “estancada” i consideren que el pacte amb Junts és més a prop, tot i assegurar que “encara està lluny”.

Tant Junts com el PSC porten setmanes reclamant poder negociar el Hard Rock, l’ampliació de l’aeroport del Prat i el Quart Cinturó en el marc dels pressupostos. El Govern vol desvincular aquests temes dels comptes i tampoc se n’ha parlat en cap reunió, davant la negativa de l’executiu. PSC i Junts hi insisteixen, però l’executiu no ho vol. En aquest context, el Govern ja suma 41 diputats de suport pel pacte amb els comuns, però necessitaria Junts o PSC per aprovar-los. De fet, fonts de l’executiu veuen probable que un cop s’arribi a un acord amb un partit es portarà a Govern per aprovar-los i passarà la pressió al grup que quedi despenjat de l’acord.