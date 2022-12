El Parlament aprova el seu pressupost amb l’abstenció de Junts

El Parlament ha aprovat aquest dimecres el seu pressupost per a 2023, que suma un total de 66.956.190,39 euros i suposa un increment del 2,13% respecte a l’exercici anterior, amb els vots a favor de PSC i ERC, l’abstenció de Junts, Cs i PP, i el vot en contra de la CUP, els comuns i Vox. El ple ha avalat així els comptes que va aprovar la Mesa ampliada el passat 29 de setembre, on Junts va votar a favor i Vox es va abstenir.

Reunió de la Mesa / Parlament de Catalunya

Polèmica sobre les dietes

El pressupost d’enguany segueix sense resoldre una de les polèmiques dels últims anys en el Parlament: les indemnitzacions per desplaçament o dietes que cobren els diputats, que no estan subjectes a IRPF i, per tant, no tributen en el total de la seva retribució.

L’any passat es va plantejar una possible reforma perquè les dietes s’incorporessin al salari i quedessin subjectes a l’IRPF, encara que assumint el gravamen el Parlament perquè no suposés cap modificació a l’alça ni a la baixa de la remuneració total dels diputats.

No obstant això, i, davant la falta d’acord per a impulsar aquesta reforma, el pressupost per a 2023 estableix que una part de les dietes passi al salari dels diputats, en compliment del reglament, que crida a reduir progressivament aquestes indemnitzacions perquè passin a l’assignació fixa; el 2023, aquesta part serà l’equivalent a una mensualitat.

Pugen els costos

L’increment del 2,13% en els comptes obeeix, entre altres causes, al creixement de salaris de treballadors de la cambra, que pugen un 2%, i del cost de subministraments d’electricitat i gas, amb un augment de 400.000 euros; també es renovaran equips, es faran reformes en l’edifici del Parlament i es destinaran 25.000 euros a pràctiques remunerades per a universitaris.

La vicepresidenta segona del Parlament, Assumpta Escarp (PSC), ha destacat davant el ple que enguany els pressupostos de la cambra catalana s’han elaborat seguint objectius de desenvolupament sostenible (ODS) sobre igualtat de gènere, canvi climàtic i transformació digital. Segons ha explicat, els comptes inclouen una anàlisi de la bretxa salarial en el Parlament, “negativa en gairebé tots els grups”, però que ha detectat que el 100% de les reduccions de jornades recauen sobre dones.

El pressupost del Parlament per a 2023 s’inscriu en la tendència a l’alça dels comptes des de 2019, després d’un període de contenció de la despesa entre 2011 i 2018 després d’aconseguir una despesa rècord en 2008.

El ple del Parlament d’aquest dimecres també ha aprovat els comptes del Consell de Garanties Estatutàries (3.459.391 euros), la Sindicatura de Comptes (13.683.154,51) i el Síndic de Greuges (7.159.935,76 euros) per a 2023.

Totes elles seran remeses al costat de les de la cambra al Govern amb la finalitat que les incorpori als Pressupostos de la Generalitat per a 2023, que l’Executiu d’ERC continua negociant amb Junts i PSC després de tancar un acord amb els comuns.

Desacord per les dietes

En el torn d’intervencions, la diputada dels comuns Susanna Segòvia ha urgit als grups a arribar a un acord sobre les dietes de cara a l’any que ve per a posar fi al “privilegi” que, al seu judici, mantenen aquests pressupostos respecte a les dietes, que defensa sotmetre a tributació.

Amb ella ha coincidit la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha criticat que els grups hagin arribat a acords per a regularitzar situacions que afectaven els empleats de la cambra però mirin “per a un altre costat quan l’escàndol afecta a les butxaques dels diputats”.

Des de Junts, Jordi Munell ha lamentat que els comptes hagin buscat “passar pàgina” sobre la reforma de les dietes que va plantejar en el seu moment la presidenta suspesa de la Cambra, Laura Borràs, i ha enlletgit que no incloguin l’increment addicional del 1,5% sobre sous decretat per l’Estat.

“Sorprèn el canvi de rumb i posicionament polític d’algunes formacions”, ha dit Raquel Sans (ERC), que ha recordat que Junts va votar a favor del pressupost en la Mesa ampliada i s’ha obert a continuar estudiant com regularitzar les dietes.

El socialista Òscar Ordeig també ha secundat continuar explorant un possible acord, però ha advertit que els grups que han votat en contra dels Pressupostos tampoc tenen una proposta que sumi un “consens majoritari”.