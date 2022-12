Illa rebutja la idea d’un referèndum: “Ja n’hi ha prou de somiar truites”

“A Catalunya no hi haurà referèndum d’autodeterminació”. Així de contundent ha sigut el líder del PSC, Salvador Illa, sobre la nova proposta d’ERC per celebrar un referèndum pactat amb l’estat espanyol, tal com ha informat l’ACN. Illa ha retret al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que s’hagi posat aquesta proposta sobre la taula i ha remarcat que “ja n’hi ha prou de somiar truites”. En una atenció als mitjans de comunicació aquest dimecres des del Parlament, el cap dels socialistes catalans ha confirmat que s’ha comunicat amb el president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, a través de “missatges” per “reafirmar” que el PSC “continuarà garantint la Constitució”. Illa ha aprofitat per reclamar-li “altura de mires” perquè considera que s’està vivint un moment “important” per “garantir la concòrdia, la convivència i el retrobament a Catalunya”. “Allò que és bo per Catalunya és bo per Espanya”, ha dit el líder socialista, que està convençut que, avui dia, “estem molt millor que fa cinc anys”.

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, carrega contra el govern espanyol per la reforma del Codi Penal | Europa Press

García-Page carrega contra el govern espanyol

Aquest dimarts, el socialista Emiliano García-Page va carregar contra el govern espanyol per tirar endavant la reforma del Codi Penal “pactada amb els independentistes”. De fet, qualificava aquest fet de “greu” i inoblidable en una roda de premsa des de Toledo en què reblava que “no és tolerable pactar amb delinqüents la seva pròpia condemna”. El president de Castella-La Manxa va declarar que el que més li molestaria “és que ens prenguin per ximples” i va posicionar-se totalment en contra de la decisió del govern de Pedro Sánchez i referma la seva posició, mantenint-se “coherent amb el que deia l’executiu espanyol abans de les eleccions”.

Catalunya no tindrà un referèndum

Illa ha aprofitat aquestes declaracions per assegurar que “no hi haurà referèndum sobre l’autodeterminació de Catalunya”. De fet, el líder del PSC es posiciona a favor de realitzar una consulta als catalans sobre un eventual acord que resolgui el conflicte polític a Catalunya, però rebutja fermament que s’inclogui l’opció de la independència o de l’autodeterminació.