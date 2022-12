El Govern vol pressupostos en els “pròxims dies” i diu que el Hard Rock no serà un “escull”

El Govern de Pere Aragonès vol tenir pressupostos en els “pròxims dies” i ha assegurat que el projecte del Hard Rock no serà un “escull” ni una “línia vermella” per tancar un acord amb el PSC, Junts i els comuns pels comptes del 2023. En la roda de premsa posterior al Consell Executiu d’aquest dimarts, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que no volen retardar “més del necessari” l’aprovació dels pressupostos, que ja no arribaran per l’1 de gener. El projecte del Hard Rock és una condició que han posat el PSC i Junts per continuar amb les converses, mentre que els comuns s’hi oposen.

Plaja ha replicat al PSC que “sí que ve d’un dia i de dos” després que la portaveu dels socialistes al Parlament, Alícia Romero, asseguré que ja “no ve de 30 dies” mentre hi ha pressupostos abans d’acabar el primer trimestre. “No estem lluny d’aconseguir un acord amb els tres grups amb qui estem parlant”, ha dit Plaja. D’aquesta manera, el Govern redobla la pressió sobre l’oposició després que aquest dilluns Pere Aragonès tanqués un acord amb sindicats i patronals per introduir les seves demandes al projecte de pressupostos.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la reunió del Consell Executiu / ACN

La portaveu del Govern també ha tranquil·litzat a Junts, que havia reclamat reunions sectorials amb l’executiu per negociar partides concretes, tal com ja han fet el PSC i els comuns. Tot i que ERC vol un acord a quatre bandes, fonts de Presidència han reconegut a l’ACN que la intenció del Govern es portar els comptes al Parlament tan bon punt li surtin els números. Plaja ha garantit que els pressupostos es negociaran “matí, tarda i nit” perquè tirin endavant.

El Govern respon a les crítiques de l’ANC

Després de la manifestació de l’ANC contra el nou delicte de desordres públics que substituirà la sedició en la qual els manifestants han demanat la dimissió del Govern, Plaja ha avisat a l’entitat que “no s’equivoqui d’adversari” i ha reclamat “unitat” a tot l’independentisme. “Si dirigíssim tots els esforços cap a objectius compartits, en comptes de confrontar-nos, segur que aniríem més de pressa i més lluny”. La portaveu del Govern ha lamentat que una part de l’independentisme es dedica a “criticar per criticat” tot el que fa ERC.