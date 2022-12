El Govern alerta l’ANC que “no s’equivoqui” d’adversari

El Govern en solitari d’ERC ha mantingut aquest dimarts, dia de la Constitució espanyola, la tradició de treballar el 6 de desembre per fer notar que no es reconeixen en aquesta celebració. Però aquest any ha hagut de fer front el mateix dia a la manifestació de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) contra la manera com s’està fent la reforma del Codi Penal, que a canvi de derogar el delicte de sedició comporta la creació d’un delicte de desordres públics agreujats. La marxa s’acabava precisament a la plaça Sant Jaume per demanar al govern de Pere Aragonès que col·labori amb l’aprovació d’aquesta reforma a través dels vots d’ERC al Congrés. Per tant, a l’hora que la portaveu de l’executiu, Patrícia Plaja, compareixia davant els periodistes a la sala de premsa del Palau de la Generalitat, a fora hi havia la protesta.

Davant d’aquesta circumstància i a preguntes dels periodistes, Plaja ha llançat un avís a l’ANC. Tot i fer el preàmbul protocol·lari sobre el “respecte” del Govern per “tota mobilització”, la portaveu ha advertit a l’Assemblea que “no s’equivoqui d’adversari”. “Han de tenir clar que no som l’adversari”, ha alertat. I ha reclamat “unitat” a l’independentisme.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja | ACN

De fet, aquesta crida a la “unitat” –aquesta manifestació ha tensat la relació entre les dues grans entitats independentistes, l’ANC i Òmnium Cultural, malgrat que totes dues estan d’acord sobre els perills que implica el nou delicte de desordres públics agreujats– l’ha fet diverses vegades al llarg de la mateixa roda de premsa. Plaja ha repetit la frase “la manera d’avançar més de pressa i anar més lluny és que anem plegats” en diversos moments per subratllar el missatge que el Govern volia transmetre avui després de la reunió del consell executiu.

Patrícia Plaja demana que no “es critiqui per criticar”

“Si dirigíssim tots els esforços cap a objectius compartits, en comptes de confrontar-nos, segur que aniríem més de pressa i més lluny”, ha detallat també, com a queixa sobre l’actitud de l’ANC. També s’ha lamentat del fet que sectors de l’independentisme optin per “criticar per criticar” tot el que fa el govern d’ERC.

Al marge de la divisió entre entitats, també ha defensat la reforma del Codi Penal que s’està duent a terme com un “avenç”, que es pot “millorar” amb les esmenes que s’estan preparant i que les propostes en aquest sentit seran “benvingudes”. Malgrat aquesta voluntat de matisar el text proposat per a la nova versió dels articles afectats del Codi Penal, Plaja ha insistit que en tot cas “el delicte de desordres públics ja hi era” –de fet, el que es prepara és un afegit perquè hi hagi una opció agreujada– i, segons ella, “no deixen ningú en una situació pitjor de la que ja estava”.

Sobre la data en què el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà per donar explicacions al Parlament sobre aquesta reforma pactada amb el PSOE, la portaveu del Govern ha matisat que encara no s’ha fixat i que no serà fins que tot el procés legislatiu s’hagi acabat i estigui aprovat definitivament.