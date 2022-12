Belloch creu que sense la sedició un nou 1-O tindria “penes més grans”

L’exministre de Justícia i Interior del PSOE, Juan Alberto Belloch, ha alertat l’independentisme que, sense el delicte de sedició, un nou referèndum unilateral com el de l’1-O podria acabar amb “penes més grans” per als polítics catalans. En una entrevista a El Español, Belloch avisa que la “mentida” és el “pecat mortal” de la política i ha acusat ERC de mentir quan diu que han “desterrat la sedició”.

L’històric polític socialista considera que la sedició només canvia de nom i continuarà tipificada en els delictes de rebel·lió i de desordres públics agreujats. “Sap una cosa? Amb aquestes paraules [les d’ERC], els independentistes aconseguiran que en el futur, amb una acció similar a la del 2017, les penes siguin més grans”, diu. “Els jutges poden entendre que els han pres el pèl” i aniran buscar un delicte més greu, com ara la rebel·lió.

“Jo en dic la sendera dels elefants. Els jutges acaben caminant pel mateix camí fent pagar a tothom les injustícies que alguns cometen contra ells”. Belloch avisa a l’independentisme que “no ha guanyat” i que la reforma de la sedició és una victòria simbòlica.

Imatge d’arxiu de l’exministre socialista i exalcalde de Saragossa, Juan Alberto Belloch / Europa Press

Belloch critica la política de pactes de Pedro Sánchez

L’exalcalde de Saragossa ha carregat contra la política de pactes de Pedro Sánchez. Belloch considera “inadmissibles” els acords constants entre el PSOE i Bildu i ha mig estripat el carnet del partit perquè ell es considera “socialista de Felipe González”, un polític amb molts més principis. “Ell mai que hauria fet”, diu. “En aquest punt, els vells veterans estem superats per les circumstàncies. I bastant enfadats, per què no dir-ho”.

De fet, Belloch assegura que les persones de la seva “quinta” haurien preferit anar a “l’oposició” i permetre que governés la llista més votada “precisament per desactivar electoralment el PP, que s’hauria ficat en un bon embolic”. El dirigent socialista, que no se sent identificat amb la política actual del PSOE ha defensat el president de l’Aragó, Javier Lambán, que dies enrere va afirmar que Espanya estaria millor si Pedro Sánchez no hagués guanyat les primàries del partit.