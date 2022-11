Lambán veu perillar la unitat d’Espanya: “El full de ruta s’està complint”

El president de l’Aragó, Javier Lambán, és conegut per les seves polèmiques declaracions envers el president espanyol, Pedro Sánchez, i contra Catalunya. Després de l’afer dels Jocs d’Hivern 2030, que no va tenir un final feliç per al Govern, aquesta vegada Lambán ha criticat les “cessions” del govern espanyol a l’independentisme. En aquest sentit, ha avisat que la unitat d’Espanya perilla perquè el “tema català” no s’ha solucionat sinó que “els independentistes estan veient realitzat el seu full de ruta i per això s’han tranquil·litzat”. En aquest sentit, ha trobat a faltar grans acords entre PSOE i PP per frenar els independentistes i assegurar la unitat d’Espanya.

Lambán ha fet aquestes afirmacions a la clausura de la mesa titulada ‘L’Estat de les autonomies: balanç i mirada de futur des de l’exercici de la responsabilitat política’, on ha reiterat que el conflicte entre Catalunya i l’Estat “no s’ha solucionat”. “Els nacionalistes estan més tranquils perquè el seu full de ruta es va realitzant”, ha advertit. El president de l’Aragó ha lamentat les “cessions” als nacionalistes catalans que ha portat a una “progressiva desconnexió” que “només s’hauria evitat amb els grans acords entre PSOE i PP o amb un partit com Cs“. Precisament sobre el partit taronja, Lambán ha dit que desitja que “de la manera que sigui, recuperi la seva presència” al Congrés per combatre l’independentisme.

Javier Lambán critica les “cessions” a l’independentisme

La igualtat de drets, “en risc”

“Només un gran acord hauria evitat les cessions, i com no ha passat, estem en una deriva complicada que posa en risc l’article 2 de la Constitució”, ha lamentat Lambán, que ha advertit que està “en risc” la unitat d’Espanya entesa com “sinònim de la igualtat de drets entre espanyols”. El president de l’Aragó ha assegurat que les comunitats autònomes s’han d’involucrar en una reforma de la Constitució que “posi en majúscules” el federalisme per tal de “construir el país en base a les relacions entre les comunitats autònomes”.