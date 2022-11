Sánchez tira pel dret i nomena dos magistrats del TC

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha decidit tirar pel dret i nomenar els dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) que li pertoquen sense esperar el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), on la majoria conservadora bloqueja la designació dels altres dos magistrats pendents de renovar. Segons ha avançat El País i han confirmat a l’ACN fonts de la Moncloa, els escollits per Pedro Sánchez són l’exministre de Justícia Juan Carlos Campo i la fins ara directora general d’Afers Constitucionals i Jurídics del Ministeri de la Presidència, Laura Díez. Podemos ha lamentat que el seu soci de govern no els hagi fet partícips de la decisió.

La renovació dels quatre magistrats del TC que tenen el seu mandat caducat des de fa gairebé mig any provocarà un canvi de majories al tribunal, que passarà a estar controlat pels magistrats progressistes. Amb el nomenament d’aquests dos magistrats la Moncloa espera pressionar el CGPJ, que manté el pols amb el govern espanyol i es nega a designar els seus dos membres del TC malgrat la reforma legal que fixava el 13 de setembre com a data límit per anunciar la tria. La renovació del CGPJ està bloquejada des de fa anys per les diferències entre el PSOE i el PP sobre com s’han de triar els jutges que el formen.

Crítiques de Podemos i el PP al nomenament dels dos magistrats

El president de Podemos al Congrés, Jaume Asens, ha posat en dubte els nomenaments de Campos i Díez perquè el PSOE no ha comptat amb el seu soci de govern per prendre la decisió. “Se’ns va informar a última hora. No hem participat de la decisió”, ha lamentat. La formació considera un “acte de cinisme” que es vetés l’entrada de la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victoria Rosell, al CGPJ i, en canvi, un exministre socialista tingui la porta oberta per anar al TC. “Ens hauria agradat poder discutir sobre els noms i la seva idoneïtat”.

L’exministre de Justícia, Juan Carlos Campo serà magistrat del TC / ACN

El vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, ha acusat Sánchez de voler “colonitzar” el Tribunal Constitucional i ha criticat que hagi triat al ministre que va liderar la redacció dels indults dels presos polítics. Pons creu que els nomenaments van “massa lluny” perquè trenquen la divisió de poders. “Són dos membres del govern entrant a complir una missió a dins del TC, que és salvaguardar la legislació del govern”, ha afirmat.

El nomenament dels dos magistrats del TC obre un debat jurídic

La decisió del govern espanyol de nomenar els seus dos magistrats del TC sense esperar els del CGPJ ha obert un debat jurídic, ja que la Constitució estableix que el tribunal es renova per terços, és a dir, de quatre en quatre, i la qüestió queda en mans del mateix TC, que podria optar per bloquejar els dos nomenaments. El TC renova un terç dels seus membres cada quatre anys i amb els nomenaments pendents es produirà un canvi de majories gràcies al qual el sector progressista s’imposarà per 7 a 5.