Lambán: “Considero que els independentistes catalans són supremacistes”

El president del govern de l’Aragó, Javier Lambán, ha dit que considera que els independentistes catalans són supremacistes. A parer seu, l’independentisme és “letal” per Espanya i pensa que la Generalitat de Catalunya ha actuat al marge del Comitè Olímpic Espanyol i de l’Aragó, en una entrevista a La Vanguardia. Ha titllat el govern de la Generalitat de Catalunya com a supremacista, tot i afirmar que no és anticatalà. “Em sap molt de greu que se m’acusi de catalanòfob”, diu. “Sóc admirador de la terra catalana i de la Nova Cançó”, ha volgut destacar, després dels estires i arronses amb el COE i el govern català.

Lambán creu que no hi ha hagut igualtat

Respecte al fracàs de la candidatura conjunta amb Catalunya dels Jocs Olímpics d’hivern per al 2034, ha acusat al COE i a la Generalitat catalana que des d’un primer moment no hi ha hagut igualtat de condicions pel que fa al repartiment de proves i de visibilitat. A més, ha dit que en cap moment hi va haver un acord entre tècnics per tirar endavant una candidatura tal com afirmava el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco. “El 24 de març el president del COE anuncia que hi ha una proposta acordada pels tècnics, segons ell. El 25 de març li envio un Whatsapp a Blanco dient que no estem d’acord amb aquesta proposta”, ha explicat.

En aquest sentit, ha dit que hi ha hagut un trencament total de confiança amb el president del COE. I respecte la polèmica amb Pau Gasol, ha afirmat que simplement es va “deixar portar per la seva condició de català”. Ho ha volgut matisar explicant que en ocasions “ens deixem portar per la nostra condició original”.

El president del COE, Alejandro Blanco, en una atenció als mitjans / ACN

Amenaça a l’ANC si il·luminen els pics aragonesos

També ha explicat que l’Aragó ara està pensant en una candidatura conjunta dels Pirineus per a l’any 2034, amb Catalunya i Navarra. Tot i això, ha afirmat que ho proposaran de fer-ho més endavant, quan es tranqui·litzin les relacions , ja que “Catalunya o l’Aragó no aconseguiran mai uns Jocs sols”.

Lambán també ha amenaçat a l’Assemblea Nacional Catalana i a Gure Esku, que proposen d’il·luminar els pics dels Pirineus, també aragonesos, per reclamar l’autodeterminació. En aquest sentit, ha afirmat que hi haurà una “reacció molt rotunda”.