ERC negociarà “fins al final” les possibles esmenes a la reforma de la sedició

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) assegura que negociaran i seran “exigents fins a l’últim minut” amb possibles esmenes a la reforma del Codi Penal al Congrés dels Diputats, que inclou la substitució del delicte de sedició pel de desordres públics agreujats, tal com recull Europa Press. Ho ha avisat aquest dilluns la secretària general adjunta i portaveu del partit, Marta Vilalta, en una roda de premsa on li han preguntat si Esquerra presentarà a la cambra baixa una proposta per reformar la malversació, en el tràmit parlamentari de la proposició de llei del PSOE i Unides Podem per reformar la sedició, fins i tot si no arriben a un acord amb altres partits abans que acabi el termini per a les esmenes.

El ple del Congrés dels Diputats, durant el debat de la reforma laboral | ACN (Congrés dels Diputats)

Vilalta, que ha reivindicat la derogació de la sedició, ha insistit que encara queda temps fins divendres per treballar en les esmenes i ha assegurat que es treballarà fins a l’últim dia sobre possible modificacions per millorar el Codi Penal, sigui sobre malversació o per afegir canvis en la proposta dels nous desordres públics. La secretària general adjunta d’ERC no ha concretat quins partits podrien presentar esmenes. Vilalta espera que, durant aquests dies, “es pugui treballar amb la discreció necessària” i ha afegit que a Esquerra seran “exigents fins a l’últim minut per incorporar justícia on massa vegades hi ha hagut injustícia”.

Aquest dilluns, la portaveu dels republicans també ha deixat la porta oberta a unes negociacions amb els comuns per sumar-se a l’esmena que va anunciar la líder, Jéssica Albiach, al delicte de desordres públics agreujats.

Els pressupostos catalans avancen

Marta Vilalta també ha parlat sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2023 i ha assegurat que “avancen a bon ritme” amb el PSC, Junts per Catalunya i els comuns. La portaveu republicana veu factible arribar a un acord sobre els comptes amb els tres partits i posa sobre la taula la possibilitat de fer-ho aquesta setmana.

Vilalta assegura que les negociacions dels pressupostos “avancen a bon ritme” amb PSC, Junts i comuns | ACN

Sobre les declaracions dels socialistes, que creuen que no s’aprovaran els pressupostos fins al febrer de l’any que ve, Vilalta ha remarcat que “si algú té voluntat de dilatar, ho haurà d’explicar”. La dirigent republicana ha confirmat que els tres partits han fet propostes interessants i que les reunions s’han intensificat en els últims dies. El Govern, segons Vilalta, treballa amb la voluntat de tenir uns comptes “amb el suport més ampli possible”.

Critica la manifestació de l’ANC

Un dia abans que tingui lloc la manifestació impulsada per l’ANC que protestarà contra la reforma del Codi Penal, la portaveu d’ERC ha assegurat que respecta el posicionament de l’entitat i la llibertat d’expressió, però ha lamentat l'”enfocament” perquè “protesta contra les institucions d’autogovern”. Aquest dilluns al matí, Òmnium també s’ha desmarcat d’aquesta manifestació.

Després que la defensa dels condemnats per l’1 d’Octubre d’Esquerra hagi demanat apartar l’expresident del TS Carlos Lesmes de la revisió dels indults, Vilalta ha mantingut que no pot ser un jutge imparcial i que és “un exemple més de la politització de la justícia espanyola”.