Els pressupostos espanyols, una “palanca” per a la reforma de la sedició

El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha reconegut que el vot afirmatiu als pressupostos generals de l’Estat de la seva formació va ser una “palanca de força” per fer efectiva la reforma del delicte de sedició. Si bé la mesura entrava dintre dels acords parlamentaris de l’executiu espanyol amb els republicans, Rufián ha lamentat que “cal fer servir palanques perquè el PSOE es mogui, fins i tot quan els compromisos són seus”.

En declaracions a RNE, Rufián ha denunciat l’immobilisme dels socialistes en un acord de govern presentat per ells mateixos. Si bé inicialment el portaveu republicà va negar que el suport als comptes fos una eina de negociació, ara apunta a “les formes i els temps” dels socialistes com a causant d’aquest acord. En aquest sentit, el dirigent d’Esquerra ha ressaltat la importància que la sedició sigui reformada “abans que acabi l’any”. Tot i que des d’ERC es declaren “confiats”, Rufián reconeix que “hi ha afers progressistes que costen molt” a la formació liderada per Pedro Sánchez.

Accelerar els temps

La pressa dels republicans a l’hora d’aprovar la reforma del delicte de sedició respon a una escletxa de confiança. En paraules del mateix Rufián, si les mesures pactades amb els socialistes no es concreten amb celeritat, “ens maregen, fins i tot ens menteixen”. “No cal allargar les coses de manera artificial”, afanya el portaveu.

Ritme i malversació

És cert, però, que els ritmes del tràmit parlamentari de la reforma de la sedició estan sent forçats. A hores d’ara, ja ha passat dues votacions al ple del Congrés. A la següent, el pròxim dia 9 de desembre, el projecte haurà d’enfrontar-se a les esmenes als articles. Serà en aquesta sessió quan ERC podrà confirmar la seva proposta de reforma també del delicte de malversació –està per veure, però, si amb algun suport de la cambra–.

En aquest àmbit, Rufián ha volgut mantenir’-se “discret”, en tant que l’equilibri parlamentari per a aquesta reforma és, explica, “complicadíssim”. Amb la malversació, declara el republicà, “s’ha de ser quirúrgic” per evitar que qualsevol canvi en aquesta figura que aspiri a beneficiar els dirigents independentistes acabi millorant sense buscar-ho la situació de polítics condemnats per corrupció.