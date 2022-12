Mor l’exdiputat de CiU Jaume Camps i Rovira a 78 anys

L’exdiputat de Convergència i Unió (CiU) Jaume Camps i Rovira ha mort a 78 anys, segons ha avançat l’ACN. Camps va ser diputat de CiU al Parlament durant set legislatures consecutives, entre el 1980 i el 2005. L’any 2004, però, va renunciar a l’escó i va ser membre Consell Consultiu de la Generalitat a proposició del seu partit. El 2012, el jutge del cas Millet li va prendre declaració com a investigat per un suposat pagament de la constructora Ferrovial. El jutge va arxivar el cas dos anys.

Jaume Camps i Rovira, polític català i advocat, va néixer el 9 de novembre del 1944 a Barcelona. Es va llicenciar en dret per la Universitat de Barcelona i es va diplomar en estudis tributaris i financers. Va ser membre del Sindicat Democràtic d’Estudiants i durant els últims anys de la dictadura franquista va defensar polítics que eren jutjats en consell de guerra davant el Tribunal d’Ordre Públic.

25 anys al Parlament

Va afiliar-se a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) el 1975 i va ser el representant d’aquest partit a l’Assemblea de Catalunya i al Consell de Forces Polítiques de Catalunya. A més, Camps va ser vicepresident de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.

Camps va ser elegit diputat per CiU al Parlament de Catalunya a les eleccions entre 1980 i 2003. En total, set legislatures consecutives i 25 anys al Parlament. L’exdiputat va ser el portaveu de CiU a la Comissió d’Organització i Administració de la Generalitat i Govern Local.

Cas Millet

El 19 de febrer de 2012, el jutge del cas Millet el va citar a declarar com a imputat per haver rebut, suposadament, un pagament de la constructora Ferrovial. Ell mateix havia negat els fets públicament i havia explicat que aquests pagaments corresponien a “honoraris professionals puntualment declarats en compliment dels deures fiscals”. El setembre de 2014, el jutge va arxivar el cas justificant que, en el cas que hi hagués hagut delicte, ja havia prescrit.