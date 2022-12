Les negociacions per al pressupost de la Generalitat es desencallen a tres bandes

El Govern s’ha reunit fins a tres cops amb el PSC per abordar els pressupostos, mentre que ho ha fet dos cops amb Junts aquesta setmana. Amb Junts es va trobar dimecres i divendres, mentre que amb els socialistes les reunions van ser dimarts, dijous i divendres. Mentre que amb els comuns les negociacions ja estaven en marxa des de feia dies, amb el PSC i Junts no s’han desencallat fins aquesta setmana. En canvi, la CUP ja confirmat definitivament la seva oposició als comptes i ha anunciat que hi presentarà una esmena a la totalitat, segons ha anunciat la presidenta del grup parlamentari, Dolors Sabater, en una entrevista al programa L’hemicicle, de Catalunya Ràdio. La negociació d’ERC ara és, per tant, a tres bandes: PSC, Junts i comuns.

Dimarts, dia clau en les negociacions amb el PSC

El PSC feia setmanes que reclamava al Govern de la Generalitat que els lliurés tota la documentació dels pressupostos i no ha estat fins aquest dimarts, dia clau entre aquestes dues parts, que l’executiu ha fet aquest pas amb els socialistes. En la trobada de dijous, el Govern mostrava la seva sorpresa perquè els socialistes no havien presentat cap proposta, i no va ser fins la nit, en una entrevista a TV3, que el líder socialista i cap de l’oposició, Salvador Illa, va anunciar sis grups de treball per començar a negociar, ara sí, els pressupostos de la Generalitat.

Els sis grups de treball es reuneixen de la següent manera: Salut, Infraestructures, transició energètica, drets socials i educació, indústria i coneixement i racionalització i transparència. La carpeta de Salut ja s’ha tractat aquest divendres en una trobada on hi havia la portaveu parlamentària del PSC, Alícia Romero, els diputats Jordi Riba i Assumpta Escarp i l’exsecretari d’Economia Martí Carnicer, mentre que per part de l’executiu català hi havia la consellera d’Economia, Natàlia Mas, la secretària general del Departament de Salut, Mercè Salvat, i el director de CatSalut, Ramon Canal. Illa també va deixar clara la seva posició favorable al projecte del Hard Rock i ho relacionava amb els pressupostos catalans en l’entrevista d’aquest dijous a TV3.

La portaveu del grup parlamentari del PSC, Alícia Romero, en roda de premsa al Parlament | ACN (Sara Escalera)

Junts presenta les seves propostes i acceleren negociacions

La posició del PSC sobre el Hard Rock concorda amb la Junts per Catalunya, que entre les seves 50 propostes presentades dimecres en un document al Govern hi havia la petició de garantir el desenvolupament d’aquest projecte. Les negociacions del partit de Turull i Borràs amb el Govern es van desencallar amb les seves propostes presentades a la reunió de dimecres. Més enllà del Hard Rock, Junts demanava augmentar la bonificació de l’impost de successions, una deflactació de l’IRPF i destinar més diners a l’escola concertada. També aposten per incrementar el percentatge del pressupost de Salut que es destina l’atencó primària –també fins al 25% del total de la conselleria– i avançar en l’objectiu de destinar el 6% del PIB a Educació.

Junts també es va mostrar molt crític amb el Govern per haver inclòs als socialistes a les negociacions. Mentre que inicialment l’executiu apostava per Junts, la CUP i els comuns com a prioritats, ara ja no s n’amaguen i asseguren que tenen com a prioritat els socialistes en la mateixa mesura que Junts i els comuns. De fet, l’executiu espera un acord a tres bandes per tenir el “màxim de suports possibles”.

El Govern va fer el retorn de les propostes de Junts aquest divendres en una nova trobada i ambdues parts van constatar avenços. L’executiu d’ERC va apujar el nivell de les trobades i va enviar-hi la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, i la consellera d’Economia, Natàlia Mas, a la reunió amb l’equip negociador de Junts.

La portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales / ACN

Els comuns i el Govern anuncien pactes que són mesures ja anunciades pel Govern

Amb qui el Govern té més avançades les negociacions és amb els comuns. Mentre que les reunions sectorials han començat aquesta setmana amb PSC i Junts, amb els comuns s’estan fent des de la setmana passada, quan van abordar energia i habitatge en dues reunions diferents. A més, aquest setmana la líder dels comuns anunciava un “acord” amb l’executiu català per allargar durant el 2023 la rebaixa del preu del transport públic, la gratuïtat per als menors de 16 anys i l’ampliació de la T-Jove fins als 30 anys. Tot i que ho van anunciar com un acord nou, el Govern ja havia anunciat aquestes mesures com a pròpies durant el debat de política general del setembre. De fet, es van portar a votació a través de propostes de resolució i que s’havien d’incloure als pressupostos d’enguany.

Jéssica Albiach i Joan Carles Gallego

Xoc entre Junts, el PSC i els comuns per la fiscalitat

Un dels punts que pot suposar més problemes per al Govern es la fiscalitat. Els republicans coincideixen amb els socialistes en la voluntat de “no retocar gaire cosa”, fet que pot ser un xoc amb els comuns, que la setmana passada van presentar tot un seguit de propostes en aquesta matèria. Entre aquestes demandes, hi havia un impost sobre grans vaixells i sobre les activitats econòmiques que generen gasos d’efecte hivernacle. A més, exigeixen la modificació de la part autonòmica de l’IRPF per als dos darrers trams de la base liquidable de l’IRPF (120.000 euros a 175.000 euros i més de 175.000 euros) de +1 i +1’5 punts respectivament. Alhora, aposten per una modificació de +0’25 punts de la tarifa autonòmica de la base liquidable de l’impost quan aquesta superi els 1’3M€.

De fet, durant l’entrevista a TV3, Illa ja va deixar clar que optaven per no fer canvis en aquest aspecte, tot i que va explicar que en els propers mesos caldrà un debat “més calmat” sobre els canvis en matèria d’impostos.

Junts també opta per una altra estratègia en aquest àmbit. El partit de Borràs i Turull proposa revisar l’Impost de successions per arribar de manera progressiva a la bonificació del 99% de les adquisicions per causa de mort en familiars de primer grau. També volen deflactar un 3,5% tots els trams de l’IRPF i incrementar els mínims personals i familiars un 7,5% per compensar la inflació. Segons els càlculs del partit, les mesures tindrien un cost de 279 milions per a les arques de la Generalitat, però, tot i això, la pujada de preus permetrà que Catalunya ingressi 436 milions més que l’any passat en aquest apartat. En total, i encara que popularment es parli de “decàleg”, Junts ha preparat una cinquantena de propostes, com un fons de 150 milions per ajudar el petit comerç i els autònoms a pagar les factures de l’electricitat i una ajuda de 150 milions més per a la transició energètica de les empreses