El Parlament demana retirar només els “projectils de foam més lesius”

Dia d’examen final de la Comissió d’Estudi de Model Policial del Parlament. Aquest matí, i després d’un any de treballs i un centenar de compareixents, els grups parlamentaris han presentat les seves conclusions per tal de redefinir el model de la policia i de la seguretat de Catalunya. Els portaveus dels grups han presentat les seves reflexions i raonaments abans de procedir a la votació que ha avalat que les unitats antiavalots mantinguin el foam, llevat els “projectils més lesius” però que s’incrementi la formació “emocional” i la creació d’una entitat de control extern de les actuacions policials. Els dos principals temes de la comissió han estat les eines de la policia per mantenir l’ordre públic -el foam- i la creació d’un mecanisme extern per controlar les actuacions dels Mossos d’Esquadra han estat rebutjats. Poca cosa canviarà en el sistema de seguretat i policial a Catalunya més enllà de línies programàtiques d’actuació.

Els portaveus dels grups han defensat les seves posicions, fins i tot, desvalorant d’origen de la comissió. Així el portaveu del PSC-Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha considerat que la comissió va nèixer “esbiaxada”. Vox s’ha unit a la crítica. Per la seva banda, per part de la CUP, amb Xavier Pellicer ha argüit les seves conclusions -molt crítiques amb els Mossos d’Esquadra- dissoldre la Brimo i l’ARRO, són un “problema més que una sol·lució” i ha acusat a la Comissaria General d’Informació de ser un “poder negre”. El diputat dels Comuns, Marc Parès, ha lloat la “pluralitat de la comissió” i també ha recordat que la “policia no és perfecte” carregant contra l’espionatge ideològic.

Els Mossos disparen projectes de FOAM

Ja hi ha prou mecanismes de control i canvis a l’ordre públic

La comissió ha aprovat una conclusió del PSC-Units per Avançar en què es constata que ja hi ha prou mesures de control de l’activitat policial a través del Parlament, de les divisions corresponents de la mateixa policia, del Síndic de Greuges i altres entitats socials. Ni tant sols s’ha acceptat una unitat especialitzada adscrita al Síndic per com a mínim articular un mecanisme de control encara que fos descafeïnat. Això sí, tots els grups han fet costat a revisar els models de la DAI i crear oficines d’atenció a les víctimes de violència policial a cada capital de vegueria. En definitiva, les peticions d’organitzacions com Iridia i Amnistia Internacional, han quedat en no res, en el sentit que no hi haurà cap nou mecanisme de control.

En aquest paquet, una de les novetats de la comissió és que s’ha provat l’acord dels Comuns amb Junts per Catalunya de retirar “urgentment els projectils més lesius” del foam i estudiar la substitució de l’ús d’aquestes bales per altres mitjans “potencialment menys lesius”. En aquest sentit, s’afegeix la petició d’incorporar eines tecnològiques que permetin geolocalitzar i registrar les actuacions policials amb vídeo i àudio. Així mateix, el Parlament estima necessari elements d’avaluació transparents per tal d’afegir materials al polvorí dels Mossos i revisar l’actual material que s’utilitza.

També s’ha aprovat la “correcta gestió emocional dels agents adscrits a les unitats d’ordre públic” així com exigir a les corts espanyoles la supressió dels “aspectes lesius de la Llei Mordassa”. També prohibir les tècniques com el “carrusel”, és a dir, la dispersió de les manifestacions amb furgonetes. Pel que fa un altre dels aspectes claus aprovats és la creació d’una “directiva biennal” i una memòria anual de la seva activitat, per determinar els riscos i amenaces en la seguretat pública de Catalunya. De fet, aquest ha estat un dels punts proposats conjuntament per la comunió de Comuns i ERC. De la CUP no s’ha aprovat cap conclusió. De fet, els cupaires només han tingut el suport dels Comuns. Precisament, tots dos havien demanat la supressió de la Brigada Mòbil i de l’Àrea Regional de Recursos Operatius.