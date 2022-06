Els Mossos admeten que un “foam rebotat” va deixar sense testicle un manifestant

El foam, els projectils viscoelàstics escollits pels Mossos d’Esquadra per substituir les bales de goma, poden ser igual de lesius. És més, lluny de ser una arma de precisió, poden rebotar i causar ferides irreparables, exactament com feien les pilotes de goma. Aquest és el cas del manifestant que va perdre un testicle arran d’un projectil de foam rebotat durant les protestes per la celebració del consell de ministres a Barcelona, el desembre del 2018. Així ho conclou un rigoròs informe de la poderosa Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra que ha estat lliurat al jutjat d’instrucció número 12 de Barcelona i al que ha tingut accés El Món.

L’atestat s’ha pogut tancar amb l’aclariment dels fets gràcies a un vídeo on, imatge per imatge, es veu la seqüència dels fets que van produir la lesió. Es tracta d’un vídeo que han analitzat els agents i en què es pot constatar com el foam disparat rebota l terra, fa un angle i impacta contra el manifestant ferit. Ara Afers Interns continua la tasca per tal d’identificar els agents de la Brigada Mòbil dels Mossos, la unitat d’elit de l’ordre públic a Catalunya, que van participar en l’acció i l’equip dels escopeters.

Un consell de ministres complicat

Els fets es remunten al 21 de desembre del 2018. El president espanyol Pedro Sánchez va celebrar un consell de ministres a Barcelona suposadament com a senyal de distensió amb l’executiu català. Una trobada que, entre d’altres coses, va servir per batejar l’aeroport del Prat com a President Josep Tarradellas. Sánchez va reunir el seu govern a la Llotja del Mar, una seu gòtica que va quedar absolutament blindada per les forces de seguretat tant de l’Estat com de la Generalitat.

Al voltant del perímetre policial hi va haver protestes que al migdia van acabar amb corredisses, càrregues policials i maniobres dels Mossos d’Esquadra, com ara els famosos carrusels per dispersar els manifestants concentrats amb furgonetes en marxa fent cercles i acostant-se a la massa. Just davant l’edifici de Correus, a la cruïlla de Via Laietana i passeig Colom, es van registrar els aldarulls més importants. Precisament en aquest escenari és on es va registrar l’impacte.

Persones al ‘consell de ministres popular’ d’Òmnium Cultural

Investigant des del 2019

A principis del 2019, la víctima va presentar una denuncia als jutjats de Barcelona per lesions i al·legant que havia perdut un testicle per l’impacte policial. La investigació va recaure al jutjat d’instrucció 12 de Barcelona i el magistrat va requerir a la Divisió d’Afers Interns per tal que investigués si les lesions que havien estat denunciades podrien haver estat causades per un impacte de foam.

Les perquisicions van consistir a recollir tota imatge documental, gravacions i recerca de fotografies així com testimonis. Durant l’anàlisi i visualització de totes les imatges acumulades, els investigadors van trobar un vídeo on s’observa “el moment concret en què la víctima hauria estat lesionada pel que sembla un rebot d’un projectil de foam que es disparat però falla l’objectiu”. “El projectil pica a terra i de rebot lesiona a la víctima”, afegeix l’informe policial.

Una seqüència al segon

Segons l’atestat, la gravació més concloent està registrada des de la línia policial ubicada al carrer de la Foneria i a les immediacions de l’edifici de Correus, a la plaça d’Antonio López de Barcelona. El vídeo té una durada de sis minuts i vuit segons i reflecteix perfectament tota la seqüència dels fets, amb el moment en què apareix la víctima i quan rep l’impacte.

En aquest arxiu de vídeo, es constata el llançament d’objectes contra la línia policial per part de diversos manifestants, alguns amb el rostre tapat, just des de la ubicació on es trobava la víctima. “També s’observa un intent dels manifestants de superar la línia policial”, indica l’informe. I addueix: “De fet es pot observar i escoltar què al llarg dels més de sis minuts de duració del vídeo els agents de la Brigada Mòbil estaven fent servir els foam per “respondre a les reiterades agressions provinents dels manifestants”.

Així, els Mossos subratllen que “en el moment que la víctima va rebre l’impacte de foam els desordres públics eren evidents”. “La víctima es va mantenir en primera fila dels manifestants des del minut 04:11 fins al moment de rebre l’impacte al minut 05:25, i durant aquest temps s’observa com la víctima es va tapar el rostre amb un passamuntanyes”, descriu l’informe. De fet, l’atestat a més del vídeo aporta les captures de pantalla, imatge per imatge, on es pot visualitzar de manera cronològica els moviments del denunciant i el rebot del mateix foam.

Qui va disparar el foam causant de la lesió?

Ara Afers Interns investiga diversos integrants de la Brimo per tal de concretar quin escopeter va ser el responsable del “desafortunat” tret. AIxí mateix, volen establir quin quadre de comandament hi havia i si es van complir els protocols marcats per utilitzar aquesta arma de dispersió.

L’informe arriba en el context de la investigació per la noia que va perdre un ull per un projectil de foam durant les protestes per l’empresonament del raper Pablo Hasèl. Durant aquelles dates, els Mossos van admetre haver disparat fins 420 projectils. De fet, el cap de la Brigada Mòbil, l’intendent Xavier Pastor va admetre davant el jutge que el foam no és una arma de precisió. La comissió sobre el model policial que se celebra al Parlament té entre els seus punts debatre l’arsenal que poden tenir els Mossos d’Esquadra per controlar l’ordre públic.