Òmnium s’alia amb famílies, caus i entitats per fomentar l’ús del català

Òmnium Cultural s’ha aliat amb associacions de famílies, caus i entitats perquè participin al projecte Vincles, una iniciativa que busca crear una xarxa de grups informals de conversa per ensenyar el català als nous parlants i els nouvinguts d’arreu del país. En aquesta primera fase s’hi han sumat les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC), la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) o l’Associació de Formadores (ACOF), a més d’altres entitats d’un ampli ventall de disciplines.

“Amb Vincles reprenem una de les contribucions històriques d’Òmnium: la creació d’una amplíssima xarxa per aprendre el català, fer-ne créixer l’ús social i crear lligams amb l’entorn més proper”, ha explicat el president d’Òmnium, Xavier Antich, en unes declaracions recollides per l’ACN. El filòsof ha assegurat que qualsevol persona pot ser i ha de ser “activista per la llengua i posar el gra de sorra perquè el català continuï sent una llengua viva amb un paper cabdal per a la cohesió social”.

Xavier Antich i Mònica Terribas presenten la campanya ‘Treu la llengua’ / ACN

Òmnium expandeix el projecte Vincles per arribar a 1.200 persones

El projecte Vincles va començar l’any 2019 amb una prova pilot de 27 grups d’aprenentatge i uns 200 participants. Ara, Òmnium aposta per estendre la iniciativa a altres zones de Catalunya i el 2023 esperen arribar a 1.200 nous aprenents del català gràcies a la feina de 300 voluntaris. L’entitat cultural vol “arribar on no arriben les classes formals, enfortir l’oralitat i crear vincles afectius”.

Òmnium ha constatat que els nouvinguts i les persones que volen aprendre català moltes vegades no troben els espais adients per aprendre’l. L’entitat aposta per impulsar grups de conversa en un entorn informal amb vincles amb les escoles, entitats, barris i centres de treball. Els grups estaran formats per una desena de persones que tindran el suport de dos acompanyants voluntaris i les trobades tindran lloc dos cops per setmana durant una hora.