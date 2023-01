La Moncloa contraataca i convida Aragonès a la cimera de Sánchez i Macron

La Moncloa ha reaccionat amb rapidesa a l’anunci d’una manifestació unitària de l’independentisme convidant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la cimera que Pedro Sánchez i Emmanuel Macron celebraran a Barcelona el pròxim 19 de gener. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha anunciat que convidaran Aragonès a la cita en qualitat de president autonòmic i espera que “pugui comparèixer”. El Govern, que estarà a la protesta de manera indirecta representat pels càrrecs d’ERC que hi assisteixin, encara no ha decidit com respondrà a la invitació i espera a veure quin serà el paper reservat al president català.

El govern espanyol, que en un primer moment va reaccionar amb indiferència a la convocatòria de la manifestació, ha vist com la cimera hispanofrancesa ha servit per recosir la unitat de les entitats independentistes després de la picabaralla entre l’ANC i Òmnium per la manifestació del 6-D contra el nou delicte de desordres públics, i també ha posat d’acord els tres grans partits independentistes, que feia mesos que no aconseguien anar a la una. La Moncloa intenta contrarestar de manera parcial aquesta imatge d’unitat, per efímera que pugui ser, i vol que Aragonès surti a la foto amb Sánchez i Macron. Amb tot, fonts del govern espanyol ha matisat que la presència del president de la Generalitat és merament protocol·lària i que, com a amfitrió, podrà ser a la salutació inicial i poc més.

Pere Aragonès, President de la Generalitat de Catalunya. Sessió de control al Govern al Parlament 14/12/22 / Mireia Comas

La Moncloa intenta escenificar la fi del Procés

La portaveu ha tornat a insistir que la situació a Catalunya està normalitzada. “A on hi havia un problema, ara no hi és” i enguany hi ha “pau i convivència”, ha manifestat. El govern espanyol fa setmanes que intenta escenificar que el Procés s’ha acabat i amb la invitació a Aragonès vol posar ERC en un compromís, ja que el partit tem que la protesta es giri en contra del Govern. Els republicans van trigar més de 24 hores a confirmar la seva assistència a la manifestació unitària –Junts i la CUP ho van fer de manera gairebé immediata–. La seva portaveu, Marta Vilalta, ha assegurat que la protesta contra Sánchez ha de servir per “deixar clar que l’independentisme és ben viu”.