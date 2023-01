La Moncloa reacciona amb indiferència a la protesta independentista contra Sánchez

La Moncloa ha reaccionat amb indiferència a la convocatòria d’una manifestació unitària de l’independentisme per protestar contra la cimera que els presidents d’Espanya i França, Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, celebraran a Barcelona el pròxim 19 de gener per segellar un “acord d’amistat” de màxim nivell entre els dos països. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern espanyol està molt tranquil perquè “la tensió que es va viure el 2017 a Catalunya ja és història” i ha dit que “el futur és el diàleg i l’entesa”.

En una roda de premsa des de la seu del PSOE, Bolaños ha tret ferro a l’impacte que pot tenir la manifestació i ha intentat menysprear el fet que les entitats independentistes hagin recuperat la unitat perduda el 6 de desembre perquè la concentració només l’ha convocat “una part” del moviment. A banda de l’ANC, Òmnium i el Consell de la República, entitats com l’Assemblea de Municipis per la Independència (AMI), el Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals (Ciemen), la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han confirmat la seva assistència, igual que Junts i la CUP també hi han donat suport.

Una de les mobilitzacions més grans de l’independentisme / Arxiu

La Moncloa insisteix que el Procés independentista s’ha acabat

Bolaños no s’ha immutat pel reguitzell d’adhesions que ha rebut la convocatòria. “Afortunadament, la Catalunya i l’Espanya del 2023 no s’assemblen en res a les del 2017”, ha dit. “La tensió que es va viure llavors, avui és història. Avui el futur és el diàleg i l’entesa, és que siguem capaços de buscar el que ens uneix i avançar per aquest camí. Per això el Procés sobiranista s’ha acabat i qui vulgui ser part del problema i no de la solució, ell veurà”, ha insistit.

El ministre de Presidència ha afirmat que el govern espanyol encara el 2023 com un any “transcendental” atapeït d’eleccions –les municipals i les autonòmiques seran al maig, mentre que les generals seran al “novembre o desembre”– en el qual la ciutadania haurà de decidir si l’estat espanyol continua avançant o “s’atura en sec i retrocedeix”. En opinió de Bolaños, el 2023 servirà per decidir “si volem un govern que faci polítiques per a la majoria a costa d’un petit esforç dels poderosos, amb creixement econòmic que es redistribueixi de manera justa, o volem un govern de polítiques injustes”.