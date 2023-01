El Tribunal de Comptes descarta arxivar la causa de l’1-O

El Tribunal de Comptes ha tornat a rebutjar l’arxivament de la causa que té oberta contra una trentena d’exalts càrrecs de la Generalitat que estan sent investigats per l’organització i la promoció exterior del referèndum de l’1-O. Les defenses havien demanat l’arxivament en una vista oral celebrada el passat mes de desembre perquè qüestionaven la legitimitat del procediment i els mètodes del tribunal, però l’ens ha desestimat totes les peticions, segons ha avançat El Nacional i ha confirmat l’Agència Catalana de Notícies.

La causa del Tribunal de Comptes afecta fins a 35 exalts càrrecs i funcionaris de la Generalitat, entre els quals hi ha els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont –que no ha pogut esquivar la investigació malgrat ser europdiputat–, l’exvicepresident Oriol Junqueras i diversos responsables del Diplocat.

La seu oficial del Tribunal de Comptes a Madrid/Quico Sallés

El Tribunal de Comptes defensa la seva competència per jutjar la causa

Alguns dels exalts càrrecs investigats han defensat que els delictes que els imputen han prescrit perquè han passat més de cinc anys, mentre que altres defensaven que ja han estat jutjats per la via penal, com els implicats en la consulta del 9-N o els investigats a les causes que porten els jutjats d’Instrucció 13 i 18 de Barcelona. En tots els casos, la consellera de comptes Elena Hernáez ha rebutjat les al·legacions de les defenses presentades en resposta a les demandes de la fiscalia –que reclama 3,4 milions d’euros– i de Societat Civil Catalana –que eleva la petició a cinc milions– per presumpta malversació.

En la seva resolució, el Tribunal de Comptes assegura que “regeix la regla general de compatibilitat entre la jurisdicció penal i la jurisdicció comptable” i recorda que la jurisprudència del Tribunal Suprem permet que dos procediments sobre els mateixos fets es puguin investigar en dues jurisdiccions diferents. L’ens insisteix que l’única limitació que tindria el tribunal es produiria si la jurisdicció penal ja s’hagués pronunciat en ferm, però no és el cas.