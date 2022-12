El Tribunal de Comptes manté Puigdemont al procés de l’1-O tot i la immunitat

El Tribunal de Comptes ha rebutjat aturar la causa contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí pels diners gastats en l’organització de l’1-O malgrat que els eurodiputats tenen immunitat parlamentària. Durant la vista de les qüestions preliminars, l’advocat Gonzalo Boye havia demanat que s’apartés els tres polítics exiliats de la causa que estudi la responsabilitat comptable de 35 alts càrrecs de la Generalitat mentre no es tramita un suplicatori al Parlament Europeu.

Boye i la resta de lletrats han demanat l’arxivament o l’anul·lació de la causa per la seva manca de legitimitat i pels mètodes utilitzats. També han denunciat que els fets han prescrit perquè fa més de cinc anys que produir-se.

Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí durant una roda de premsa / ACN

La pretensió de Boye ha topat amb la negativa de la consellera del departament segon de la Secció d’Enjudiciament del tribunal, Elena Hernáez, que ha recordat al lletrat que no és la primera vegada que es rebutja la seva petició i que la immunitat impedeix detenir i jutjar els eurodiputats sense un suplicatori quan es tracti d’un procés judicial, però en aquest cas es tracta d’un procés comptable.

El Tribunal de Comptes rebutja que es jutgi dues vegades el mateix

Hernáez tampoc ha comprat la tesi de la defensa i ha rebutjat que la causa del Tribunal de Comptes sigui incompatible amb els processos judicials oberts per la via penal. Segons la consellera, el procediment comptable no és “sancionador”, sinó que pretén aclarir la responsabilitat comptable derivada de les despeses d’organització del Procés. Tant la fiscalia com Societat Civil Catalana (SCC) donen suport a la consellera i rebutgen demanar un suplicatori al Parlament Europeu.

Així mateix, la fiscalia ha rebaixat en 336.000 euros el total de diners que reclamat a tots els encausats. La quantitat final de la suposada malversació passa de 3,4 milions a 3,1 milions. S’ha eliminat del còmput la campanya publicitària “Civisme”. Això suposa que Jaume Mestre Anguera queda exonerat de qualsevol responsabilitat comptable.