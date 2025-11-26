Continua la progressió del suport a tenir unes forces de defensa catalanes. I aquesta vegada, amb un percentatge de rècords. Així ho indica una enquesta, i ja en van nou, que el think tank de defensa català, la Societat d’Estudis Militars (SEM) ha encarregat a l’empresa Gesop sobre Política de Defensa a Catalunya. Segons el baròmetre, els partidaris de disposar d’unes forces de defensa catalanes, en cas que Catalunya fos un país independent, se situen en el 52,8%, mentre que els contraris en són el 37,5%. El suport a les forces és tres punts per sobre d’ara fa un any quan era de 49,4%. Se supera després de quatre anys la barrera del 50%.
Curiosament, els més favorables en són els joves (16-29 anys) amb un 67,9%, i aquells enquestats amb un sentiment de pertinença només català o més català que espanyol (61,9% i 64,7%). Només el segment que respon sentir-se únicament espanyol o més espanyol que català és contrari a unes forces de defensa catalanes. L’enquesta s’ha fet amb 1.601 entrevistes, entre el 27 d’octubre i el sis de novembre, i té un nivell de confiança del 95,5%.
Els juntaires, els més favorables
Atesos els resultats i amb el factor electorat, els resultats també assenyalen que els votants dels partits independentistes són més favorables a tenir unes forces armades. Els que diuen ser votants de JxCat, AC i ERC en són favorables amb el 73,4%, 66,2% i un 59,6% respectivament. Els que hi són menys favorables són el PP, amb només un 34,2%, seguit de la CUP amb el 41%. Tanmateix, el suport entre els anticapitalistes puja 7,6 punts respecte a l’edició anterior. Si es té present la sèrie de dades de les nou edicions, la mitjana del suport és del 47,6%, a 7,08 punts per damunt dels detractors. És a dir, hi ha un increment respecte de l’any anterior, que era
Sobre la participació en missions internacionals de pau, el suport també és, pel SEM, “inequívoc”. En concret, un 65,8% davant només un 25,9% contrari. Aquestes xifres s’han mantingut estables en totes les edicions, tot assolint el 70% de suport en quatre edicions. També es manté el suport al manteniment dins l’OTAN en cas que Catalunya fos independent. Els partidaris en són el 53,7% i els contraris el 35,3%. El Sí ha pujat en 3,4 punts respecte del 2024. Si es fa cas de la sèrie de dades, el sí s’imposa amb una mitjana del 49,86%, tot quedant els contraris en el 33,61%. Els més favorables en són els joves, amb el 64,3% de suport.
Pel que fa als partits independentistes, AC n’és la més partidària, amb un 74,4%, seguida de Junts amb un 70,3% i ERC amb un 66,6% de partidaris i un 28,1% de detractors de l’Aliança Atlàntica, mentre que a la CUP el 67,1% n’és contrari. Per a la Societat d’Estudis Militars celebren la “constatació que la població de Catalunya fa costat sòlidament unes polítiques públiques que emplaçarien una Catalunya independent en una situació homologable a la dels països democràtics del nostre entorn”.