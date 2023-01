L’OTAN intensifica l’enviament d’armament pesant a Ucraïna

L’OTAN accelera l’enviament d’armament pesant a Ucraïna per proveïr Kíiv de tot el material que necessita per resistir els embats de Rússia i preparar futures ofensives per recuperar tot el territori ocupat. En les últimes hores una desena de països europeus ha seguit l’exemple dels Estats Units i han anunciat paquets d’ajuda “sense precedents”. Els aliats es reuneixen aquest divendres a la base aèria de Ramstein (Alemanya) per detallar el contingut de l’ajuda, però els últims llistats de materials filtrats van pensar que es tracta de milers de milions en blindats, sistemes de defensa antiaèria, artilleria i munició de tota mena.

A la cimera de Ramstein els aliats continuaran pressionant Alemanya perquè cedeixi i autoritzi l’enviament de tancs Leopard a Ucraïna. Els Països Baixos, juntament amb Polònia i Lituània, ja han anunciat que estan preparats per transferir tancs –molt reclamats per Kíiv– tan bon punt Berlín doni llum verda. Ucraïna ha demanat a països com Dinamarca, Finlàndia, Grècia, Noruega, Espanya o el Canadà també disposen de tancs Leopard en reserva. Fins ara el govern alemany ha estat reticent a autoritzar l’enviament de tancs a Ucraïna per por que Moscou ho interpreti com una provocació, però cada vegada hi ha més pressió perquè canviïn la seva postura.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, revisa un míssil antitanc enviat pels EUA / DPA

Brussel·les vol enviar tancs i pressiona Alemanya

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha donat el vistiplau de Brussel·les a l’enviament massiu d’armes a Ucraïna i ha assenyalat directament Alemanya assegurant que Kíiv necessita “més sistemes antiaeris, més míssils, més munició de llarg radi i, sobretot, necessita més tancs ara mateix”, ha afirmat. Estònia, Letònia, Lituània, Dinamarca, la República Txeca, els Països Baixos, Eslovàquia i Polònia han confirmat els primers paquets d’ajuda, igual que els Estats Units i el Regne Unit. Ara falta saber si els aliats podran convèncer Alemanya, que ha filtrat que està disposada a enviar tancar Leopard si els EUA fan el mateix amb l’equivalent estatunidenc, l’Abrams.

“La nostra gent mor cada dia que passa”, ha recordat el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. “Si teniu tancs Leopard, doneu-nos-els”. El mandatari ucraïnès ha urgit l’OTAN a reaccionar amb rapidesa perquè necessiten l’armament per estabilitzar el front del Donbàs i preparar una nova ofensiva que els permeti frenar l’ímpetu rus. “El veritable lideratge va de predicar amb l’exemple, no a mirar cap als altres”, ha assegurat l’assessor de la Presidència Mykhailo Podolyak. “Ucraïna necessita tancs, que són clau per acabar amb la guerra d’una vegada per totes”.

Estats Units enviarà més vehicles blindats de combat i de transport de tropes a Ucraïna / DPA

Els Estats Units obren camí amb un nou enviament d’armes

Els Estats Units han anunciat l’enèsim paquet d’ajuda militar per a Ucraïna, que està valorat en uns 2.300 milions d’euros i inclou 90 vehicles blindats de transport de tropes Stryker i 59 vehicles blindats de combat Bradley, entre molts altres sistemes. Finlàndia ha confirmat l’enviament més important des que va començar la guerra i transferirà artilleria pesant i munició valorades en 400 milions d’euros, mentre que Lituània donarà dos helicòpters de combat i diversos sistemes de defensa antiaèria. El Regne tampoc es queda enrere i enviarà 14 tancs Challenger 2, 600 míssils Brimstone i 30 sistemes d’artilleria pesant AS90.