Ucraïna es prepara per a una “guerra de desgast” durant tot l’hivern

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat que el país es prepara per resistir la “guerra de desgast” que Rússia planeja per compensar la falta d’avenços en el camp de batalla. Després d’una tardor marcada per les contraofensives ucraïneses, que han permès a les forces locals recuperar milers de kilòmetres quadrats de territori ocupat, l’hivern es presenta complicat i els dos bàndols hauran de lluitar contra el fred i la falta de subministraments, una situació que el Kremlin vol aprofitar per castigar la població civil amb atacs massius amb míssils i drons contra ciutats i infraestructures energètiques.

“Tenim informació que Rússia planeja atacs a llarg termini amb drons Shahed”, ha explicat el president ucraïnès en el seu missatge nocturn al país. Segons Zelenski, Moscou intenta interrompre el subministrament d’aigua corrent, electricitat i calefacció per “esgotar” la població civil, però ha garantit que l’exèrcit ucraïnès farà “tot el possible perquè l’objectiu dels terroristes fracassi, com tots els altres”. En els últims dos dies les defenses antiaèries ucraïneses han abatut més de 80 drons kamikazes que Rússia ha llançat contra la capital del país, Kíiv, i altres ciutats importants com Khàrkiv, Dnipro, Zaporíjia o Kherson.

Edificis destruïts per un atac amb míssils russos en una localitat pròxima a Kíiv / Zuma Press/ContactoPhoto

Els drons Shahed, de fabricació iraniana, han canviat radicalment la guerra a Ucraïna. Són aparells petits, barats de fabricar i que s’utilitzen en grans eixams per dificultar la feina de les defenses antiaèries, que sovint han de malgastar míssils i projectils molt més cars per abatre’ls. L’ús de drons ha estat l’únic recurs que han trobat les forces russes per contrarestar l’estancament de la majoria dels fronts, que en les últimes setmanes han quedat congelats pel canvi de temps i l’esgotament de les tropes d’un bàndol i l’altre. L’arribada de les pluges i el fred ha aturat les operacions ofensives dels ucraïnesos, que paradoxalment han d’esperar que les temperatures baixin encara més perquè el terreny s’endureixi i permeti el pas de vehicles blindats.

L’OTAN garanteix el subministrament d’armes i avisa d’una guerra llarga

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, va anunciar fa uns dies que l’aliança continuarà enviant armes a Ucraïna perquè és l’única manera d’aturar les ambicions expansionistes de Vladímir Putin. “Pot semblar una paradoxa, però el suport militar a Ucraïna és el camí més ràpid cap a la pau”. Stoltenberg creu que Rússia es prepara per reprendre els combats tan bon punt millori la meteorologia. “No hi ha indicis que el president Putin hagi canviat el seu objectiu general en aquesta guerra”, va dir el dirigent. “Això no s’ha acabat. Les guerres són imprevisibles, però hem de preparar-nos pel llarg termini i també per a noves ofensives russes. No s’ha de subestimar Rússia”.