Rússia llança un nou atac massiu contra Ucraïna amb més de 100 míssils i drons

Rússia ha llançat aquest dijous al matí un nou atac massiu contra Ucraïna amb “més de 100 míssils” i drons, segons han informat les autoritats ucraïneses, que han demanat a la població que s’amagui als refugis antiaeris i que no difongui imatges dels llocs on han impactat els míssils. De moment encara no hi ha un balanç de víctimes. L’assessor de la Presidència, Oleksiy Arestovich, ha assegurat que les defenses antiaèries ucraïneses “funcionen” i haurien abatut la majoria dels míssils.

Un altre assessor de la Presidència ucraïnesa, Mijailo Podoliak, ha xifrat en més de 120 els míssils llançats per l’exèrcit rus amb l’objectiu de “destruir infraestructura crítica” del país i “matar civils en massa”. Podoliak ha tirat d’ironia per criticar aquells que reclamen a Ucraïna que s’assegui a negociar amb el Kremlin. “Esperem les pròximes propostes dels defensors de la pau sobre un acord pacífic, garanties de seguretat per a Rússia i sobre com són d’inadequades les provocacions”, ha dit.

L’atac amb míssils al centre de la ciutat ucraïnesa de Kherson, amb almenys cinc morts i una vintena de ferits / Govern d’Ucraïna

Rússia ataca diverses ciutats amb onades de míssils i drons

Els alcaldes de Kíiv, la capital del país, i Lviv, la principal ciutat de l’oest d’Ucraïna, ha confirmat que s’han registrat “diverses explosions”, tot i que no han precisat si eren impactes dels míssils i drons o de les defenses antiaèries. L’alcalde de Khàrkiv, al nord-est d’Ucraïna, i el governador de Mikolaiv, al sud, també han confirmat l’activació de les sirenes per atacs aeris. Els sistemes antiaeris ucraïnesos treballen a temps complet.

“Després d’una nit d’atacs amb drons kamikazes, l’enemic ha atacat Ucraïna des de diverses direccions amb míssils de creuer disparats des de l’aire per bombarders estratègiques i des del mar”, han explicat fonts de les Forces Aèries ucraïneses. “Hi ha una gran activitat de l’aviació dels ocupants”. L’exèrcit rus ha utilitzat drons per atacar ciutats més pròximes al front, com Mikolaiv, Dniprò o Zaporíjia, i ha reservat els míssils per a una segona onada contra les ciutats més llunyanes com Kíiv, Khàrkiv o Lviv.

El Kremlin intenta justificar la invasió amb noves mentides

El ministre d’Afers Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha continuat amb la seva retòrica expansionista i ha insistit que les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia i Kherson “necessiten ser alliberades”. Lavrov ha assegurat que aquests províncies no haurien de ser atacades per Ucraïna perquè formen part de Rússia. El Kremlin va organitzar fa uns mesos uns referèndums manipulats i sense reconeixement internacional per fer veure que la població local desitja forma part de Rússia i així justificar la invasió d’Ucraïna com una guerra d’alliberament i protecció de les minories russes, tal com ja havia fet amb el Donbass.