El ‘think tank’ de defensa convoca la Diada del Soldat Català

La Societat d’Estudis Militars (SEM), el think tank en l’àmbit de la defensa per a Catalunya, torna a celebrar enguany la Diada del Soldat Català. La commemoració, que se celebra des del 2018, serà a les sis de la tarda del pròxim 26 de gener, en un acte obert al Fossar de Santa Eulàlia, a Montjuïc. Segons ha informat l’entitat de pensament geoestratègic, la diada “recorda totes les persones que han fet el darrer sacrifici per defensar la nació al llarg de la història”.

L’acte comptarà amb un discurs i una recreació històrica dels Miquelets de Catalunya, en memòria de les forces que lluitaren al bàndol austriacista durant la guerra de Successió, i el Regiment Pirinenc núm. 1 de Catalunya de l’associació Grup d’Estudis de Muntanya Antiga, l’únic regiment creat i dirigit des del Govern de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola i que compta amb un grup d’estudi i difusió.

Una icònica fotografia de la desfilada de l’11 de setembre de 1936

La Batalla de Montjuïc a l’origen de la Diada del Soldat Català

La data i el lloc té la seva arrel en la Batalla de Montjuïc de la Guerra dels Segadors, lliurada el 26 de gener de 1641 entre les tropes catalanes comandades pel diputat militar de la Generalitat, Francesc de Tamarit, amb el suport de cavalleria francesa, que van vèncer les tropes castellanes del Marquès de los Vélez. Una batalla llegendària per la lluita desigual entre uns 6.000 efectius per la banda catalano-francesa i els 23.000 que aproximadament componien les forces hispàniques. Tot i aquesta desigualtat numèrica, la victòria catalana ha estat qualificada pels historiadors de “contundent victòria per a les armes catalanes”. De fet, la història recorda que les tropes catalanes patiren només 32 baixes enfront de les més de 1.500 de l’exèrcit hispànic, que es va retirar a Tarragona.

Però també aquesta data recorda dues efemèrides més. En primer lloc, la del 26 de gener del 1939, quan les tropes franquistes entraven a la ciutat de Barcelona, com a símbol de la derrota militar del bàndol republicà de la Guerra Civil. I, en segon lloc, la del 26 de gener del 1979, quan moria abatut pels trets de la policia l’activista armat Martí Marcó. “Hem escollit aquesta data per la seva càrrega simbòlica pel que fa a la lluita armada per la defensa de Catalunya”, asseguren des del SEM. L’acte és obert a tots els públics.