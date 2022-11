Exaltació al franquisme el 20N amb la llei de memòria democràtica vigent

Gairebé mig segle després de la mort de Francisco Franco i, aquest cap setmana, el feixisme s’ha passejat impunement pels carrers de Madrid. La recentment aprovada llei de memòria democràtica no ha frenat l’exaltació al dictador ni a Primo de Rivera ni al franquisme. La ciutat ha acollit diversos actes en memòria del dictador amb motiu de l’aniversari de la seva mort, el 20 de novembre de 1975. La cita principal ha tingut lloc aquest diumenge, en què un centenar de persones del Movimiento Católico Español han participat en la manifestació feixista a la plaça d’Orient de Madrid. Càntics i banderes feixistes i molts braços alçats mentre entonaven el ‘Cara al sol’. Res de tot això ha passat desapercebut en la concentració d’aquest 20N, els primers actes després de l’aprovació el passat mes d’octubre de la legislació que declara il·legal la dictadura de Franco.

Franquistas cantando el cara al sol en la plaza de Oriente, Madrid. pic.twitter.com/CAMuuLmgnp — Marcel Guinot (@marsmiq) November 20, 2022

Les xarxes socials s’han omplert de vídeos de la concentració que commemorava Franco aquest diumenge a Madrid. Els assistents, onejant banderes preconstitucionals, entonen el ‘Cara al sol’ amb el braç alçat.

L’exaltació al franquisme d’aquest cap de setmana amb la Llei de Memòria Democràtica no ha passat desapercebut per a ningú. Excepte per a les Forces de l’Ordre espanyoles que, a través de les xarxes socials, insistien que es tractava d’una manifestació amb “tranquil·litat absoluta”.

El govern espanyol vol sancionar les manifestacions

Aquest dilluns, el govern espanyol ha demanat imatges i atestats de les manifestacions que han commemorat Franco i la dictadura aquest 20 de novembre. El Ministeri de Presidència vol examinar si es va vulnerar la llei de memòria democràtica i, si és necessari, obrir expedients de sanció que poden comportar multes de fins a 150.000 euros.

Els assistents, onejant banderes preconstitucionals, entonen el ‘Cara al sol’ amb el braç alçat | Europa Press

Detingudes tres activistes de Femen

Amb el pit a l’aire, tres activistes de Femen han irromput a l’acte d’homenatge poc abans que comencés al crit de “No hi ha glòria pel feixisme”. Les tres dones han sigut detingudes per la Policia Nacional i, mentre les portaven a la furgoneta, els assistents a la manifestació franquista els cridaven “porques fastigoses” i “putes”.