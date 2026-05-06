Protocol d’alta seguretat al Parlament de Catalunya arran d’un paquet sospitós dirigit al grup parlamentari de la CUP. Segons ha pogut saber El Món, aquest migdia, els serveis de consergeria de la cambra catalana han rebut un paquet dirigit als cupaires que ha despertat les sospites. El cos de guàrdia permanent dels Mossos d’Esquadra i l’equip de seguretat del Parlament han demanat ajuda als Tedax de la policia de la Generalitat que han tancat l’accés lateral i han acordonat la zona.
Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, l’alerta s’ha disparat a les 12:20 quan l’escànner ha revisat un paquet “sense remitent” que ha semblat sospitós “com un llibre amb piles”. Els fets han obligat a aplicar el protocol i s’han activitat els agents Tedax, unitat d’explosius de la policia que ha analitzat el paquet sospitós, a les dues del migdia s’ha desactivat l’alerta. De tota manera, la policia ha obert diligències informatives per tancar l’expedient.
“Missatges racistes”
Per part de la CUP han informat tractava d’un “llibre amb un circuit electrònic, diversos pamflets propagandístics d’empreses d’alarmes de seguretat”. Tot i això dins el llibre hi havia una nota escrita en català que contenia missatges racistes i homòfobs, d’extrema dreta. “Més enllà de la situació concreta, des de la CUP volem posar el focus en les conseqüències de l’auge de l’extrema dreta, i com impacta al carrer la seva expressió violenta”, alerta la CUP.