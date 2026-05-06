Protocolo de alta seguridad en el Parlamento de Cataluña por un paquete sospechoso dirigido al grupo parlamentario de la CUP. Según ha podido saber El Món, este mediodía, los servicios de conserjería de la cámara catalana han recibido un paquete dirigido a los cupaires que ha despertado sospechas. El cuerpo de guardia permanente de los Mossos d’Esquadra y el equipo de seguridad del Parlamento han pedido ayuda a los Tedax de la policía de la Generalitat que han cerrado el acceso lateral y han acordonado la zona.

Según fuentes de los Mossos d’Esquadra, la alerta se ha disparado a las 12:20 cuando el escáner ha revisado un paquete «sin remitente» que ha parecido sospechoso «como un libro con pilas». Los hechos han obligado a aplicar el protocolo y se han activado los agentes Tedax, unidad de explosivos de la policía que ha analizado el paquete sospechoso, a las dos de la tarde se ha desactivado la alerta. De todas maneras, la policía ha abierto diligencias informativas para cerrar el expediente.

«Mensajes racistas»

Por parte de la CUP han informado que se trataba de un «libro con un circuito electrónico, varios panfletos propagandísticos de empresas de alarmas de seguridad». Sin embargo, dentro del libro había una nota escrita en catalán que contenía mensajes racistas y homófobos, de extrema derecha. «Más allá de la situación concreta, desde la CUP queremos poner el foco en las consecuencias del auge de la extrema derecha, y cómo impacta en la calle su expresión violenta», alerta la CUP.