Els empleats desconeixen els criteris de compra sostenible de les empreses on treballen

Un nou estudi d’Amazon Business ha revelat que, tot i que els empleats de les empreses estan disposats a canviar els seus hàbits de compra per ajudar a assolir els objectius de sostenibilitat de la companyia, això no sempre es tradueix en accions a tota l’organització.

Els resultats mostren que a gairebé la meitat (47%) dels empleats els agradaria que la compra de productes més sostenibles fos un aspecte clau a la seva empresa, però menys d’un terç (29%) té en compte la sostenibilitat a l’hora de fer les compres.

Això és probablement perquè, encara que el 58% dels enquestats afirma que la seva empresa té directrius per fer compres socialment responsables, només el 30% sap realment en què consisteixen. I un altre 41% no està segur que hi hagi cap directriu sobre això, cosa que significa que al voltant del 70% dels empleats desconeix quines directrius de compra socialment responsable hi ha a la seva organització.

Tot i la percepció que les generacions més joves estan més conscienciades amb el medi ambient que les més grans, l’enquesta revela que els empleats de més de 35 anys són tan propensos com els enquestats de la Generació Z a considerar que comprar productes més sostenibles hauria de ser un aspecte clau al lloc de treball. Curiosament, els més grans de 55 anys són més propensos a tenir sempre en compte la sostenibilitat a l’hora de prendre decisions de compra (31%), en comparació dels d’entre 18 i 34 anys (26%).

De la mateixa manera, mentre que tant els responsables de la presa de decisions (79%) com la resta de l’empresa (75%) tenen en compte la sostenibilitat, almenys ocasionalment en les decisions de compra, són els empleats de més antiguitat els que més la tenen en compte (42%), en comparació dels seus companys més júnior (26%). Per tant, cal suposar que l’absència de pràctiques de compra més sostenibles és deguda a la jerarquia empresarial i a la manca de poder de decisió, més que a l’edat, ja que els empleats de menys antiguitat no estan autoritzats o equipats amb la tecnologia adequada per impulsar el canvi a tots els nivells de l’empresa.

Per ajudar a resoldre aquest problema, els empleats que van participar en l’estudi consideren que una millor tecnologia capaç de donar suport a pràctiques de compra més sostenibles mitjançant l’orientació i l’automatització (24%) i unes directrius empresarials sòlides al voltant de les compres socialment responsables (26%) els farien sentir més ben preparats per prendre decisions de compra més sostenibles a la seva empresa.

La millora de la tecnologia també podria ajudar a resoldre alguns dels principals obstacles a què s’enfronten actualment els empleats a l’hora de comprar, com ara la facilitat per trobar productes més sostenibles (25%) i saber fins a quin punt aquests productes són realment sostenibles (26%).

“És clar que les compres són una part crucial del camí de moltes organitzacions cap a una responsabilitat social més gran, per la qual cosa és encoratjador veure un desig genuí dels treballadors, de totes les edats i nivells de l’organització, de comprar de forma més sostenible No obstant això, els equips directius han d’estudiar detingudament com poden capacitar millor els seus treballadors per traduir la intenció en acció: des de la digitalització de processos i eines, fins a la millora de la comunicació i la formació sobre objectius i polítiques, les compres socialment responsables poden millorar-se de forma ràpida i senzilla. Amb només uns petits passos es transformaran els esforços de l’organització, capacitant tothom per marcar la diferència a tota l’empresa en termes de sostenibilitat”, afirma Christopher Kallscheid, director general d’Amazon Business España .

A l’estudi de mercat, realitzat en col·laboració amb l’empresa Opinium, Amazon Business ha enquestat 5.000 empleats d’empreses espanyoles, britàniques, franceses, alemanyes i italianes, de diversos sectors com el sector públic, l’educació, l’automoció, el comerç minorista i els serveis financers, sobre si són capaços de prendre decisions de compra sostenibles al seu lloc de treball.