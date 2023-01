Guerra oberta entre la Moncloa i Castella i Lleó pel pla antiavortament de Vox. El govern espanyol ha enviat un requeriment oficial a la Conselleria de Sanitat de la Comunitat perquè desisteixi d’aprovar un protocol “provida” i de foment de la natalitat que Madrid considera clarament “antiavortista”. El govern de Castella i Lleó ha anunciat que no pensa fer “ni un pas enrere” i considera “intolerable” que Madrid intenti vulnerar la seva “autonomia i competències”.

El protocol impulsat per Vox busca convèncer les dones perquè no avortin amb mesures com un reforç de l’atenció psicològica a les embarassades, la recuperació del batec fetal, l’oferiment d’una ecografia 4D que complementi les tres convencionals i la protecció de l’objecció de consciència dels professionals sanitaris. Els plans del partit ultra han generat molta incomoditat en el seu soci de govern i el PP ha intentat desmarcar-se’n.

Ofensiva judicial de Madrid si Vox tira endavant el protocol ‘provida’

En el seu requeriment, el govern espanyol ha advertit Castella i Lleó que utilitzarà “tots els mecanismes” legals de què disposa per “defensar la llibertat de les dones i el seu dret a interrompre voluntàriament l’embaràs” en els termes que preveu la llei. La Moncloa ha anunciat que els ministeris de Sanitat, Política Territorial, Hisenda i Presidència segueixen el cas amb deteniment per respondre de manera contundent a qualsevol mesura antiavortament.

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha anunciat els canvis de la nova llei de l’avortament / ACN

La ministra d’Igualtat, Irene Montero, ha assegurat que el govern estatal “emprendrà totes les accions necessàries per garantir els drets de les dones”, mentre que la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha afirmat que tenen “clar” que els drets de les dones són “irrenunciables” i que defensaran “l’avortament lliure i gratuït”.

Castella i Lleó assegura que no farà “ni un pas enrere”

El govern de coalició de Castella i Lleó no s’ha quedat de mans plegades i el president de la comunitat, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha considerat “intolerable” el requeriment de la Moncloa i ha acusat el govern espanyol d’atacar el seu executiu amb “mentides” per “generar alarma social”. Mañueco defensa que el seu govern no ha aprovat cap protocol que “limiti els drets de les dones ni dels professionals sanitaris”.

Per la seva banda, el vicepresident de Castella i Lleó, l’ultra Juan García-Gallardo, ha assegurat que no “tenen por” de Madrid i que no faran “ni un pas enrere” en la defensa de la vida, la família i la natalitat. García-Gallardo ha assegurat que el govern espanyol “té por que les mares tinguin més informació sobre el seu embaràs” i Vox ha garantit que el partit d’ultradreta serà un “mur de contenció” enfront de les “amenaces i atropellaments del govern de l’autòcrata Sánchez”.