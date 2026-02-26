Els dinars de treball sempre, sempre, els carrega el diable. L’exemple, el darrer informe de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament. Un document, de 159 pàgines i al qual ha tingut accés El Món, on desgranen les despeses dels grups parlamentaris per acordar el pagament de les seves subvencions. Un informe on els auditors renyen als partits per alguna mancança comptable, equivocació de partides o despeses mal computades.
Ara bé, és especialment destacable la part de l’informe referent a Vox. En concret, quan els auditors públics desgranen les despeses presentades susceptibles de subvenció. En concret, la despesa de “restaurants”. Segons el document, l’import declarat pel Grup Parlamentari de Vox a Catalunya en relació amb les despeses en restaurants és de 28.140,72 euros, i equivalen al 15,83% de la subvenció rebuda, que s’enfila a 177.762,35 euros.
I els ‘cubates’?
Ara bé, els auditors no amaguen la seva sorpresa sobre una factura computada en aquest apartat. En detall, una factura d’import 2.605 euros en concepte de “dinar de treball de diputats i personal del grup”. Un document de la qual “no s’ha facilitat el detall dels assistents i on s’inclouen begudes alcohòliques d’alta graduació per un import de 184,25 euros“. “Atenent al contingut de la factura, la Mesa podria exigir el reintegrament de l’import no subvencionable o de l’import no justificat adequadament, amb l’audiència prèvia del grup parlamentari”, apunta l’informe.
En aquest sentit, l’informe recorda que només són imputables a la subvenció les despeses que estiguin directament vinculades a l’activitat institucional o parlamentària del grup parlamentari. “Per aquest motiu, es recomana no imputar despeses com obsequis al personal, el consum de begudes alcohòliques d’alta graduació ni altres despeses inadequades o de difícil”, alerta l’auditoria.