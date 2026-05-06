Gerard Piqué y Clara Chía han reaparecido juntos después de mucho tiempo sin saber nada de ellos. El silencio y la falta de fotografías había hecho pensar a los más curiosos que quizás habían roto la relación, pero nada de eso… más bien todo lo contrario, teniendo en cuenta que los paparazzi acaban de capturarlos mientras disfrutaban de un viaje romántico.

Con la tontería, este agosto ya podrán decir que habrán pasado cuatro años desde aquella primera fotografía que sacaba a la luz la nueva aventura sentimental del futbolista. Nadie apostaba por esta historia con la compañera de trabajo, ya que llegaba en medio de una separación muy tempestuosa con Shakira. Ahora bien, el tiempo les ha dado la razón de que había mucho más que un simple capricho.

Gerard Piqué y Clara Chía reaparecen en un viaje romántico a Venecia | Lecturas

¿Qué planes han hecho Gerard Piqué y Clara Chía en el viaje a Venecia?

Como decíamos, los fotógrafos los han visto en una escapada que demuestra que las cosas entre ellos van de maravilla. El culé y su pareja han elegido Venecia como escenario para pasear su amor, donde pasaron el puente del 1 de mayo. Diversos testigos a los que ha tenido acceso la revista los sitúan allí el sábado, cuando fueron directos al hotel y de donde los vieron salir a primera hora de la mañana.

Como dos turistas más, visitaron la isla de Burano y, de allí, tomaron otro taxi acuático hasta Giudecca para poder disfrutar de un almuerzo espectacular en la terraza al lado del canal que tiene el restaurante Harrys’ Dolci. Se trata de uno de los locales más prestigiosos de la ciudad, un histórico abierto desde 1981, todo un emblema frente al Palacio Ducal que ofrece preciosas vistas al skyline: «Toallas blancas y camareros uniformados adornan una sala moderna, donde a nadie le importa si solo pedís café y helado o tal vez una selección del menú», dicen en su página web.

Aquí no aparecen los precios que tienen los platos, un síntoma que indica que muy barato no debe ser, pero podemos ver la carta gracias a fotos que han publicado varios turistas y observamos que cuesta encontrar un plato por menos de 40 €… teniendo en cuenta que los platos principales oscilan entre los 52 y los 59 € o que un helado te lo cobran a 19 €. Sí que es cierto que es una ciudad cara, pero esta no es una opción de las más económicas tampoco.

Gerard Piqué y Clara Chía dejan atrás los rumores de ruptura | Europa Press

Sonrientes y visiblemente enamorados, no han ocultado las caricias que se han dedicado en esta visita a la ciudad italiana. Ellos que tienen dinero, no dudan en gastarlo y bien hecho que hacen. Gerard Piqué y Clara Chía continúan disfrutando de un enamoramiento que los hace felices.